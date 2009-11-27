AB Komisyonu'nda görev dağılım yapıldı

T24 - AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, ikinci döneminde beraber çalışacağı komiserlerin görev alanlarını belirledi.



Barroso, genişlemeyi, Çek Cumhuriyeti'ni yeni AB Komisyonu'nda temsil edecek Stefan Füle'ye emanet etti.



47 yaşındaki eski büyükelçi Füle, AB Komisyonu üyeliğine önerilmeden önce, Başbakan Jan Fischer'in 2010 baharına kadar görev yapacak seçim hükümetinde AB işleri bakanlığını yürütüyordu. 1980'li yıllarda Çekoslavakya Komünist Partisi üyesi olan ve diplomasi eğitimini Moskova'da alan Füle, Barroso'nun ikinci kez başkanlık yapacağı komisyonun 6 sosyalist üyesinden biri.



Barroso, mevcut Genişleme Komiseri Olli Rehn'i ise, ödüllendirerek ekonominin başına getirdi. Finlandiya'nın AB Komisyonu'ndaki temsilcisi Rehn, ekonomik ve parasal işlerden sorumlu AB Komisyonu Üyesi olarak atandı. Görev süresi sona eren komisyonda bu görevi İspanyol Joaquin Almunia yürütüyordu.