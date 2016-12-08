AB Komisyonu üyelerini şikayet etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Volkswagen (VW) şirketinin egzoz skandalında AB kurallarını ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle Almanya ve diğer 6 birlik üyesine dava açtı.

Almanya, Lüksemburg, İspanya ve Büyük Britanya'nın VW'nin emisyon manipülasyonu yapmasına rağmen şirkete ceza verilmesini gerektiren milli yönetmelikleri devreye sokmadığı iddia ediliyor.

Ayrıca Almanya ve Britanya AB Komisyonunun istediği VW ile ilgili test sonuçlarını bildirmemekle de suçlanıyor.

Emisyon manipülasyonuna verilecek cezaların belirlenmemiş olduğu Yunanistan, Litvanya ve Çekya hakkında da anlaşmaları ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Birçok kademeden oluşan anlaşmaları ihlal davaları AB Adalet Divanı'na havale edilebildiği gibi para cezasıyla da kapatılabiliyor.

VW şirketi bir yıl önce Amerikan çevre koruma dairesinin baskıları üzerine dizel motorlu araçların egzoz gazı emisyon değerlerini manipüle ettiğini itiraf etmişti.

Emisyon değerlerinin olduğundan düşük gösterildiği VW marka otomobillerin sayısı 11 milyonu buluyor.

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DW/Reuters/AG/GA