T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu üyelerini şikayet etti

AB Komisyonu, emisyon skandalının üstünü örtmeye çalıştıkları gerekçesiyle yedi üye ülke hakkında dava açtı.

08 Aralık 2016 20:06

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Volkswagen (VW) şirketinin egzoz skandalında AB kurallarını ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle Almanya ve diğer 6 birlik üyesine dava açtı.

Almanya, Lüksemburg, İspanya ve Büyük Britanya'nın VW'nin emisyon manipülasyonu yapmasına rağmen şirkete ceza verilmesini gerektiren milli yönetmelikleri devreye sokmadığı iddia ediliyor.

Ayrıca Almanya ve Britanya AB Komisyonunun istediği VW ile ilgili test sonuçlarını bildirmemekle de suçlanıyor.

Emisyon manipülasyonuna verilecek cezaların belirlenmemiş olduğu Yunanistan, Litvanya ve Çekya hakkında da anlaşmaları ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Birçok kademeden oluşan anlaşmaları ihlal davaları AB Adalet Divanı'na havale edilebildiği gibi para cezasıyla da kapatılabiliyor.

VW şirketi bir yıl önce Amerikan çevre koruma dairesinin baskıları üzerine dizel motorlu araçların egzoz gazı emisyon değerlerini manipüle ettiğini itiraf etmişti.

Emisyon değerlerinin olduğundan düşük gösterildiği VW marka otomobillerin sayısı 11 milyonu buluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KomisyonuBirliğiKomisyonu VolkswagenAlmanyaLüksemburgBüyük BritanyaBritanya KomisyonununYunanistan Litvanya Adalet DivanıAmerikanDeutsche Welle Türkçe DW/Reuters/AG/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24