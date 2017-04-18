AB Komisyonu: Türkiye usulsüzlük iddialarını incelemeli

Avrupa Birliği Komisyonu, Türk hükümetine referanduma yönelik usulsüzlük iddialarını inceleme çağrısı yaptı. AB Komisyonu sözcülerinden Margaritis Schinas salı günü yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin uluslararası gözlemcilerin tespit ettiği usulsüzlük iddiaları hakkında 'şeffaf bir inceleme' yürütmesini istedi.

Sözcü, "Türk hükümetinin referandum sonrası adımlarını dikkatlice atması ve mümkün olduğunca büyük ölçüde bir ulusal mutabakat sağlanmasına çalışması gerektiğini" belirtti.

Margaritis Schinas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından referandum sonrasında da dile getirilen idam cezasının, AB için 'en kırmızı çizgi' olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Türkiye'nin idam cezasının geri getirilmesine yönelik atacağı adımın, AB devletler ailesinden uzaklaşacağının net bir mesajı olacağını kaydetti.

Vize serbestisi için şartlar yerine getirilmeli

Türkiye'nin AB ile uzlaştığı mülteci kapsamında yer alan vize serbestisine de değinen Komisyon Sözcüsü, Ankara'nın vize serbestisi için gerekli yedi kriteri yerne getirmesi gerektiğini ifade etti. Kriterler arasında Türk hükümetinin reforma gitmeye itiraz ettiği terörle mücadele yasası da yer alıyor.

Türkiye'deki referandum sürecini takip eden uluslararası gözlemciler, pazartesi günü açıkladıkları ara raporlarında, 16 Nisan refrandumunun uluslararası standartların altında kaldığını belirtmişlerdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden (AKPM) gözlemciler, oylamanın yasal standartlara uygun olmadığı kuşkusu taşıdıklarını ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ifade etmişlerdi.

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AFP/Reuters,GA/BÖ