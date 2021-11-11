AB Komisyonu, Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar" raporunu yayımlandı. "Toparlamadan genişlemeye" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,5 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi. Türkiye'nin büyüme tahminini ise yukarı yönlü revize edilirken, Türk ekonomisinin 2021'de yüzde 9, 2022 ve 2023'te yüzde 4 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu. Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3, 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "yaz" raporunda AB ve Euro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,8, 2022 de ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülmüştü. Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda ise Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

Sonbahar raporunda, 2021'de Almanya'nın yüzde 2,7, Fransa'nın yüzde 6,5, İtalya'nın yüzde 6,2, İspanya'nın yüzde 4,6, Hollanda'nın yüzde 4, Belçika'nın yüzde 6, Yunanistan'ın yüzde 7,1 ve İrlanda’nın yüzde 14,6 büyüyeceği tahmin edildi.

İşsizlik oranının bu yıl AB'de yüzde 7,1 Euro Bölgesi'nde yüzde 7,9 olacağı öngörülen raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 15,3, İspanya'da yüze 15,2, İtalya'da yüzde 9,8, Fransa'da yüzde 8, Almanya’da yüzde 3,6 olacağı kaydedildi.

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 2,6, Euro Bölgesi'nde de yüzde 2,4 olacağı tahmin edilirken, bütçe açığının Gayrisafi Yurt içi Hasılaya oranının bu yıl Malta'da yüzde 11,1, Yunanistan’da yüzde 9,9, İtalya'da yüzde 9,4, Fransa ve İspanya’da yüzde 8,1, Almanya'da yüzde 6,5 olacağı öngörüldü. (AA)