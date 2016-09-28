AB Komisyonu Türkiye anlaşmasından memnun

AB Komisyonu Türkiye ile imzaladığı mülteci anlaşmasından çıkarttığı ara bilançoda insan kaçakçısı şebekelerin faaliyetinin çökertildiğine dikkat çekiliyor. AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, AB ile Türkiye arasında varılan mülteci mutabakatının "somut olumlu sonuçlarına" vurgu yaptı. Komisyon’un yayımladığı raporda Türkiye’den Avrupa’ya gelen mültecilerin sayısının günde bin 700’den ortalama 85’e gerilediği belirtildi.

Ancak Yunan mülteci kriz masasının verdiği bilgiye göre Yunanistan‘ın Midilli, İstanköy, Sakız, Leros ve Sisam adalarında halen yaklaşık 14 bin mültecinin bulunduğu kaydediliyor.

Türkiye'ye şimdiye kadar 578 mülteci geri gönderildi

Geçen mart ayında AB ile AB ile Türkiye arasında varılan mülteci mutabakatına göre Türkiye üzerinden Yunan adalarına yasadışı yollardan geçen ve Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmayan veya iltica başvurusu reddedilen sığınmacılar Türkiye’ye geri gönderiliyor. Türkiye’nin kabul ettiği her bir Suriyeli mülteci karşılığında Türkiye’nin de ülkedeki bir Suriyeli mülteciyi yasal yoldan AB ülkelerine göndermesi öngörülüyor. AB bu birebir takas mekanizması çerçevesinde 72 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye’ye şimdiye kadar toplam 578 mültecinin geri gönderildiği kaydedildi. Türkiye'den AB'ye kabul edilen Suriyelilerinin sayısının ise 1614 olduğu açıklandı.

Vize serbestisi için 7 kriter henüz yerine getirilmedi

AB Komisyonu mülteci anlaşması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen bölgesinde serbest dolaşımlarını mümkün kılacak vize serbestisi konusunda ise hâlâ sorunlar olduğuna dikkat çekti. Komisyon vize serbestisi tanınması için ön koşul olarak sunulan kriterlerden 7'sinin Türkiye tarafından henüz yerine getirilmediğini açıkladı.

AB'nin değişmesini istediği yasalar arasında terörle mücadele yasaları başı çekiyor. AB Komisyonu ve Avrupa hukuk uzmanlarının görüşüne göre bu yasaya dayanılarak Türkiye'deki gazeteciler ve farklı görüşteki insanların takibatı gündeme gelebiliyor. Türkiye hükümeti ise 15 temmuz darbe girişiminden sonra terörle mücaedele yasalarında bir değişikliğe gitmenin söz konusu olmadığına işaret ediyor. AB Komisyonu'na göre yerine getirilmeyen diğer kriterleri ise yolsuzlukla mücadele önlemlerinin alınması, adli soruşturma süreçleri ve suçluların iadesi konularında işbirliği yapılması, Eruopol ile operasyonel işbirliği anlaşması yapılması, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin AB standartlarına uygun hale getirilmesi, AB standartlarına uyumlu biyometrik pasaportalrın çıkartılması ve Geri Kabul Anlaşması'nın tüm hükümlerinin hayata geçirilmesi olarak sıraladı.

AB ülkelerine dağıtımda ivme

AB Komisyonu Yunanistan ve İtalya'daki mültecilerin AB ülkelerine dağılımının eylül ayında önemli bir ivme kaydettiğini de duyurdu. Eylül ayının sonu itibarıyla mültecilerin ilk ayak bastıkları iki ülke olan Yunanistan ve İtalya'dan toplam bin 202 mülteci adayının AB ülkeleri arasında paylaştırıldığı ve bunun bir ayda erişilen en yüksek rakamı gösterdiği kaydedildi. Ancak yine de istenilen daha yüksek sayıdaki hedeflere ulaşılamadığı da vurgulandı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA/BÖ