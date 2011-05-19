-AB KOMİSYONU TÜRK ADAYLARA MESAFELİ BRÜKSEL (A.A) - 19.05.2011 - AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığı için Türkiye'den gelebilecek adayları desteklemeyeceğini ima etti. AB Komisyonu Başsözcüsü Pia Ahrenkilde Hansen, günlük basın toplantısında, tecavüze teşebbüs suçlamasıyla tutuklanınca istifa eden IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın yerine ''güçlü bir Avrupalı aday'' çıkarılmasını istedi. Sözcü Ahrenkilde Hansen, Türkiye'den bir adayı Avrupalı kabul edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine ''AB (üyeleri) arasında güçlü adaylar çıkarılabileceğini söyleyerek en azından bu durumu açıklığa kavuşturduğumu düşünüyorum'' ifadesini kullandı. AB Komisyonu Başsözcüsü, Türkiye'den adaylık için ismi geçen Kemal Derviş'in ''aynı zamanda yarı Alman ve Almanya vatandaşı'' olduğunun dile getirilmesi üzerine, isimlerle ilgili yorum yapamayacağını belirtmekle yetindi. AB Ekonomi Komiseri Olli Rehn ise bugün yaptığı bir konuşmada, IMF Başkanı'nın seçiminde liyakat ve ehliyetin dikkate alınmasını isteyerek ''Eğer bu göreve seçilecek kişi Avrupa ekonomisini biliyorsa bu bir liyakattır'' dedi.