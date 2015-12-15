AB Komisyonu sınır güvenliği paketini açıkladı



AB Komisyonu dış sınırlarının sığınmacı akınından korunması için hazırladığı 'AB sınır muhafızları' öneri paketini Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda açıkladı. Komisyon dış sınırların korunmasında görev yapan Frontex'in görev alanını, sınır ve sahil güvenlik birimi olarak değiştirmeyi önerdi. Komisyon bir üye ülkenin sınırlarını koruyamaması ya da korumak istememesi halinde, Frontex birimlerinin devreye girmesini talep etti. AB Komisyonu, Frontex'in gelecekte sınır kontrolleriyle ilgili kendi denetimlerini yapmasını da önerdi. Bu konuda en yoğun eleştiri AB üyesi Yunanistan'a yöneltiliyor. Yunanistan'ın AB dış sınırlarındaki denetimleri yetersiz bulunuyor. AB Komisyonu, Frontex'in görev alanının yeniden tanımlanmasıyla personel sayısının iki katına çıkarılarak bin kişiden oluşmasını öngörüyor.

'Türkiye'den sığınmacı alın'

AB Komisyonu'nun öneri paketinde Frontex'in gelecekte iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların sınır dışı edilmesinde AB üyesi olmayan ülkelere destek vermesi de bulunuyor. AB Komisyonu pakette üye ülkelere Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları gönüllü olarak alma önerisinde de bulundu. AB ülkelerinin Türkiye'den kaç sığınmacıyı alacağı konusunun ise güncel gelişmeler ışığında karara bağlanacağının altı çizildi. AB Komisyonu, AB üyesi ülkelerin Türkiye'deki sığınmacıları almalarının tamamen gönüllülük esasına dayalı olacağını kaydederek, bunda ülke nüfusu, ekonomik durum ya da işsizlik rakamları gibi kriterlerin rol oynayabileceğini ifade etti.