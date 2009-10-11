AB Komisyonu protokolden memnun

AB Komisyonu, Türkiye ile Ermenistan arasında protokoller imzalanmasından memnuniyet duyduğunu ve "bu protokolleri, Güney Kafkasya'daki anlaşmazlıkların çözümü için bir adım olarak gördüğünü" bildirdi.

AB Komisyonunun dış ilişkilerden sorumlu üyesi Benita Ferrero-Waldner'in açıklamasında, "Komisyon, bunun Güney Kafkasya bölgesinde barışa ve istikrara yönelik cesur bir adım ve iki tarafın uzlaşmaya hazır olduğunu gösteren gerçekten tarihi bir karar olduğunu düşünüyor" ifadesini kullandı.

Ferrero-Waldner, bu protokollerin imzalanmasının özellikle Yukarı Karabağ konusunda çözüme ulaşılması için yeni bakış açıları yaratacağını belirttiği açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan'ı sorunlarını barışçı yollardan çözmeleri için çabalarını artırmaya davet ediyorum" ifadesine yer verdi.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn de yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan'ın bugünkü taahhütlerini yerine getirmekte de aynı cesareti göstereceklerini umduğunu" söyledi.

Olli Rehn, "Bu, tüm bölge için iyi bir örnek teşkil edecektir" diye konuştu.