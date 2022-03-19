AB Komisyonu'ndan Ukrayna'da açlık uyarısı: Gıda, su, tıbbi yardım yok

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu temsilcisi, Ukrayna'da kuşatma altındaki kentlerde açlık tehlikesinin başladığını duyurdu. Açıklamada, "Abluka altındaki kentler kıyamet koşulları altında" denildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan Ukrayna'da temel gıdalara erişim krizi sonucu açlık tehlikesi yaşandığı konusunda uyarı yapıldı. AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu temsilcisi Janez Lenarcic, "Abluka altındaki kentlerde bulunan insanlar kıyamet koşulları altında: Yiyecek yok, su yok, tıbbi yardım yok... Çaresizlik içindeler" açıklaması yaptı.

"Ateşkes sağlanamadığı sürece, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak mümkün olmayacak"

Almanya'nın Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lenarcic, Ukrayna'daki insani krizin halihazırda kritik durumda olduğu, ancak müdahale edilmemesi halinde daha da kötüleşebileceği yönünde uyarılarda bulundu. Lebarcic, "Bu gaddar işgal üç haftadan da uzun süre önce başladı ve biz şu anda bir açlık tehlikesinin oluşmaya başladığını görüyoruz. Çatışmalar sürdüğü ve ateşkes sağlanamadığı sürece, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak mümkün olmayacak" diye konuştu.

Almanya Ukrayna'ya 3 ton gıda gönderdi

Almanya hükümeti ise Ukrayna'ya 3 ton gıda yardımı yapıldığını açıkladı. Deutsche Welle'in (DW) haberine göre, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, ülkesinin şimdiye kadar Ukrayna'ya 3 bin tondan fazla gıda yardımı yaptığını, gıda ve münferit ürünler taşıyan 100'den fazla tırın Polonya'daki dağıtım merkezlerinden Ukrayna'ya gönderildiğini söyledi.

Temel gıda ürünleri ile bebek maması ve konserve gıdaların aralarında Harkov, Kiev ve Zaporijya gibi kentlerin bulunduğu Ukrayna'nın çeşitli kentlerine gönderildiğini belirten Özdemir, "Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma bir insanlık meselesidir. Savaş bölgelerindeki insanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler de uyardı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) önceki gün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu duyurmuştu. Açıklamada, Mariupol gibi etrafı kuşatılan şehirlere insani yardım ve gıda tedarik konvoylarının ulaşamadığı belirtilerek "Bazı altyapıların yıkılması nedeniyle çok sayıda dükkan ve depo boş kaldı" denilmişti.