AB Komisyonu: Darbe soruşturmaları fırsat

T24 - AB Komisyonu, Ergenekon dahil darbe planı iddialarına yönelik soruşturmaları fırsat olarak gördüğünü bildirdi.





Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasını değerlendiren AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, ''Komisyon birçok fırsatta darbe planlamakla suçlanan Ergenekon suç örgütü ve diğer yapılanmalara yönelik soruşturmaları Türkiye'de demokratik kurumların uygun işleyişini ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek için fırsat olarak gördüğünü vurgulamıştır'' dedi.





Buna karşın AB Komisyonu'nun yargılama sürecinde sanık haklarının ihlal edilmemesi gereğine de dikkat çektiğini hatırlatan sözcü Stano, ''Tutuklu yargılama tedbirinin sadece zorunlu durumlarda kullanılması için azami çaba gösterilmelidir. Adli sürecin kalitesi ve sanık haklarına saygı açısından tutuklu yargılama süreleri asgariye indirilmelidir. Kamuoyunun büyük ilgisini çeken bu tür durumlarda bilgiler savcılık ya da mahkemelerce sağlanmalıdır. Bu tür endişelerin giderilmemesi halkta davaların meşruiyetinin sorgulanmasına neden olabilir'' ifadesini kullandı.







