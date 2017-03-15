AB Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye'nin Nazi taşlamasıyla şoke oldum; kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Hollanda ile yaşanan diplomatik krize ilişkin Türkiye'nin yaklaşımına tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı oturumda konuşan Juncker, "Türkiye'nin Nazi taşlaması nedeniyle şoke oldum. Bugünkü yönetimlerle Naziler arasında kıyaslama yapılması kabul edilemez" dedi.

Erdoğan: Eyy Almanya uygulamalarınız Nazi'den farklı değil; sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz!

Sputnik'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk siyasilerden gelen ve Almanya ile Hollanda yönetimlerinin Nazi dönemiyle kıyaslandığı açıklamalara son tepki AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den geldi.

AP oturumunda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın ardından konuşan Juncker, "Türkiye'nin Nazi taşlaması nedeniyle şoke oldum. Bugünkü yönetimlerle Naziler arasında kıyaslama yapılması kabul edilemez" dedi.

Juncker ayrıca, Türk yetkililerin açıklamalarının Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi olma ihtimalinden gittikçe uzaklaştırdığını belirtti.