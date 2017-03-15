T24 LogoT24 Logo
Politika

AB Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye'nin Nazi taşlamasıyla şoke oldum; kabul edilemez

Juncker, Türk yetkililerin Türkiye'yi AB üyesi olma ihtimalinden gittikçe uzaklaştırdığını belirtti

15 Mart 2017 15:45

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Hollanda ile yaşanan diplomatik krize ilişkin Türkiye'nin yaklaşımına tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı oturumda konuşan Juncker, "Türkiye'nin Nazi taşlaması nedeniyle şoke oldum. Bugünkü yönetimlerle Naziler arasında kıyaslama yapılması kabul edilemez" dedi. 

Erdoğan: Eyy Almanya uygulamalarınız Nazi'den farklı değil; sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz!

Sputnik'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk siyasilerden gelen ve Almanya ile Hollanda yönetimlerinin Nazi dönemiyle kıyaslandığı açıklamalara son tepki AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den geldi.

AP oturumunda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın ardından konuşan Juncker, "Türkiye'nin Nazi taşlaması nedeniyle şoke oldum. Bugünkü yönetimlerle Naziler arasında kıyaslama yapılması kabul edilemez" dedi.

Juncker ayrıca, Türk yetkililerin açıklamalarının Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi olma ihtimalinden gittikçe uzaklaştırdığını belirtti.

ETİKETLER

Jean Claude JunckerHollandaTürkiyeAPNazi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24