AB Komisyonu: Anlaşma sonuç vermeye başladı



AB ile Türkiye arasında 20 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca pazartesi günü Yunanistan'dan sığınmacıların Türkiye'ye iadesine başlanmıştı. Yunanistan sığınmacıların iadesine cuma gününe kadar ara verirken, AB Komisyonu'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Ankara ile varılan anlaşmanın sonuç vermeye başladığını ve muhtemelen gelecekte Türkiye'ye gönderilen sığınmacıların sayısının daha da artacağını kaydetti. AB Komisyonu yetkilisi, "Sürecin daha başındayız, sayılar hala çok düşük" dedi. Avramopoulos, "Fakat yavaş başlamak daha iyi. Bunun zamanla artacağına inanıyorum. İyi bir başlangıç oldu" diye konuştu.

Yunanistan Mülteci Kriz Yönetimi Birimi'nin açıklamasına göre, Türkiye'den Yunanistan'a gelen sığınmacıların sayısında azalma meydana geldi. Merkez, son 24 saatte 68 sığınmacının Türkiye üzerinden Ege Adaları'na geldiğini, bir gün önce ise bu sayının 225 olduğunu duyurdu.

"Doğru yönde ilerliyor"

Alman hükümetinden yapılan açıklamada da anlaşmanın doğru yönde ilerlediği belirtildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Henüz arzu ettiğimiz her şeye ulaşamadık fakat ilk günler, gelişmelerin doğru yönde ilerlediğini gösterdi" diye konuştu. Seibert, anlaşmanın uygulanmaya konulduğu 4 Nisan Pazartesi günü, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanmaya başlamasının sığınmacı krizine Avrupa genelinde bir çözüm bulunabilmesi için önemli bir adım olduğunu söylemişti.

Anlaşma çerçevesinde pazartesi günü Türkiye'den Yunanistan'a çoğunluğunu Pakistanlı ve Afgan göçmenlerin oluşturduğu 202 kişi iade edilmiş, Türkiye'den de 32 Suriyeli Almanya'ya, 11 Suriyeli de Finlandiya'ya gönderilmişti.