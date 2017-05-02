AB Komiseri: AB rüyası şimdilik bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin AB üyeliğine sırtını döndüğünü söyleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin AB rüyasının şimdilik sona erdiğini belirterek "En azından şu an için, Türkiye'nin AB perspektifinden uzaklaştığı konusunda herkes hemfikir” şeklinde konuştu.

Malta'daki AB dışişleri bakanları toplantısı sonrasında Reuters haber ajansına mülakat veren Hahn, ilişkilerin farklı bir alana odaklanması gerektiğini kaydetti. "Gelecekte ne yapılabileceğini görmek, yeniden bir tür işbirliği modeli oluşturup oluşturamayacağımıza bakmak gerek” diyen Hahn, 2016 Ocak ayından bu yana Türkiye ile "müzakereler kapsamında” görüşme yapılmadığını ifade etti.

Malta'daki bakanlar buluşmasında Fransa ve Almanya önderliğinde, ticaret ve güvenlik ilişkilerinin temel alınacağı yeni bir anlaşma modeli oluşturulabileceği gündeme gelmişti.

2018 yılı başında Türkiye’nin statüsünü netleştirmek amacıyla AB hükümetlerine bir rapor sunacağını belirten Hahn, basın özgürlüğünün kısıtlanmasının, kitlesel tutuklamaların ve vatandaşlık haklarındaki daralmanın Türkiye'nin şu anda AB’ye katılma kriterlerini yerine getirmesini neredeyse imkansız kıldığını söyledi.

"Türk tipi demokrasi diye bir şey yok"

AB kuralları hakkında müzakere edilemeyeceğini ve Birliğin "insan hakları durumunu” tartışmalardan ayrı göremeyeceğini vurgulayan Hahn, “Türk tipi demokrasi diye bir şey yok. Sadece demokrasi var. Türk halkının da Avrupalılar ile aynı özgürlükleri yaşama hakkı var” ifadesini kullandı.

AB’nin Türkiye’nin daha merkezi bir sisteme geçmesinden kısmen sorumlu olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplandıran Hahn, "Kimse kusursuz olduğunu iddia edemez. Ancak söz konusu politikalar olduğu zaman bu hep bir ülkenin bağımsız kararıdır. Eğer aklınızda belirli bir vizyon varsa, buna anlamlı bir şekilde müdahale etmek zordur” şeklinde konuştu.

Erdoğan rest çekti

Bu arada 16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından bugün tekrar AKP'ye üye olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, AKP Genel Merkezi'ndeki törende Avrupa ile gerilen ilişkilere de değindi. “AB’nin müzakereler için yeni fasıllar açmak dışında bir seçeneği yok. Açmazsanız da güle güle” diyen Erdoğan, "Sözlerinizi yerine getirmediğiniz, yeni fasıllar açmadığınız sürece sizinle konuşacak bir şeyimiz yok” ifadesini kullandı.

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Reuters/AÜ/HS