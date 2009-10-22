AB, KKTC'ye mali yardımı kesti

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin ardından Kıbrıslı Türklere öngördüğü mali yardımı da askıya alma kararı aldı.



Avrupa Komisyonu'nun gerekçeli kararında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi gerginlik ile Kıbrıs sorununun girmiş olduğu çıkmazdan dolayı, KKTC için öngörülen 42 milyon euroluk mali yardımın da askıya alınacağı bildirildi.



Komisyon kaynakları, KKTC’nin ekonomik kalkınması için 2009 yılı için ayrılan 42 milyon euroluk mali yardımın "Kıbrıs adasının kuzeyinde yaşanan siyasi gerginliklerden dolayı ödenmesinin mümkün olmadığını" dile getirirken, mali yardımın bu safhada sadece dondurulduğu ifade ediliyor.



Öte yandan, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs masası eski şefi olan Leopold Maurer de, Kıbrıs sorununun çözümüne hukuki destek sağlamak amacıyla Avrupa Birliği adına Kıbrıs'a gönderildi.



Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs özel temsilcisi sıfatıyla görev alacak olan Maurer, müzakerelere doğrudan katılmasa bile, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün AB müktesebatına uyumu konusunda destek sağlayacak.