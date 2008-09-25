AB, KKTC’ye ambargoyu deliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) güneş enerjisi santrali kurulması için 4 milyon dolarlık maddi destek yapacak. Pilot proje sonucunda Kıbrıslı Türkler 2009 yılında güneş enerjisinden üretilen elektriği de kullanmaya başlayacak.



Uzmanların yer belirleme çalışmalarının sürdüğü proje sonucunda gelecek yaz kurulacak santralde yılda 1.5 milyon kilovatsaat elektrik üretilebilecek.



Yaz aylarında günlük ortalama 12 saat güneş gören KKTC'de güneş enerjisi kârlı bir yatırım olarak öne çıkıyor. Ülkede kış aylarında da günde ortalama 5 saat güneş enerjisinden yararlanılabiliyor.

