AB kendi Afgan belgeselini yasakladı

T24 - Avrupa Biriği, zina suçlamasıyla hapis yatan Afgan kadınlarla ilgili kendi hazırlattığı bir belgeselin televizyonlarda yayınlanmasına engel koydu.



AB yetkilileri, ''belgeselde yer alan kadınların güvenliğine ilişkin çok ciddi kaygıları olduğu için'', AB'nin ön ayak olduğu ve maddi destek verdiği filmi geri çekmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.



Fakat insan hakları örgütleri, Afgan yargı sistemindeki ''adaletsizlikleri'' gün ışığına çıkardığını söyleyerek, belgeselin gösterilmesi için bastırıyor.



Afganistan'daki kadın mahkumların yaklaşık yarısı, ''zina işledikleri'' iddiasıyla hapis yatıyor.



Kabil'deki AB heyetinden yapılan yazılı açıklamada, belgeseldeki kadınların güvenliğini herşeyden önemli buldukları ve sansür kararını bu gerekçeyle aldıkları belirtildi.

Suçu tecavüze uğramak



Belgeselde, Afganistan'da zinadan mahkum edilen kadınlardan bazılarının işlediği tek suçun zoraki evliliklerden ya da ev içi şiddetten kaçmak olduğu gösteriliyor.



İnsan hakları örgütleri, demir parmaklık ardındaki kadınlardan yüzlercesinin dayak atan kocalarının kurbanı olduğu halde, Afgan yargı sisteminin erkekleri değil kadınları suçlu bulduğunu söylüyor.



Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), ''Afganistan'da yaşanan en utanç verici adaletsizliklerden biri üzerindeki örtüyü artık kaldırmak gerektiğini'' açıkladı.



Tarştışmalı belgeselde hikayesi anlatılan kadınlardan biri, 19 yaşında Gülnaz adlı mahkum.



Tecavüze uğrayan Gülnaz, zina ile suçlanarak hapse atılıyor. Tecavüzden sonra doğurduğu bebeği de hapishanede yanında kalıyor.



İlk başta iki yıl hapis cezası aldığını söyleyen Gülnaz, kararı temyize götürdükten sonra, cezasının 12 yıla çıkarıldığını anlatıyor.



Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) görevlisi Heather Barr, Afganistan'daki kadın mahkumlar arasında yaptığı araştırma sonucu, Gülnaz'ınkine benzer trajik öykülere sık sık rastladığını söylüyor.

'Taliban düştü ama...'



Heather Barr, ''Kadın mahkumlardan defalarca hep benzer hayat hikalerini duydum. Kocalarının, akrabalarının kötü muamelesine dayanamayıp kaçıyor, yardım için polise başvuruyorlar. Ama sonunda kendileri hapsi boyluyor.'' diyor.



İnsan hakları örgütleri, Afganistan'da Taliban'ın devrilmesi üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen, Afgan kadınlar için adaletin halen mümkün olmadığına dikkat çekiyor.



19 yaşındaki Gülnaz, hapisten kurtuluş için bir umut ışığı doğdunu söylüyor.



Yaklaşık bir buçuk yıldır direnmesine karşın, sonunda af şartını kabul etmiş. Kendisine tecavüz eden erkekle evlenmesi koşuluyla, serbest kalabilecek.



Filmde, ''Doğurduğum kızımın bir babası olsun istiyorum.'' diyor, ''Evleneceğim.''