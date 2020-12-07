AB: Kayıtlara geçen en sıcak kasım ayı yaşandı

Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik İklim Değişikliği Servisi, geçen ayın kaydedilen en sıcak kasım ayı olduğunu duyurdu. Avrupa'nın da en sıcak sonbaharını geçirdiği belirtildi.

CNN'in aktardığı habere göre, sıcaklıklar dünyanın geniş bölgelerinde arttı. ABD, Güney Amerika, Güney Afrika, Tibet Platosu, Doğu Antarktika ve Avustralya'nın geneli kasım ayında ortalamanın üzerinde sıcaklıklar gördü.

AB'ye bağlı Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, geçen ay hava sıcaklığı, küresel olarak 1918-2010 ortalaması olan 0.1 dereceden en az 0.8 derece daha yüksek seyretti.

Aralık ayı verilerinin de önemli olduğu belirtilirken Kopernik raporunda 2020'nin şimdiden Avrupa için en sıcak yıl olduğu belirlendi.