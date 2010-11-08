AB kapsında bir tek biz kaldık!

T24 - Türkiye’nin vize muafiyetine ilişkin taleplerine soğuk bakan Avrupa Birliği’nin, demokratikleşme yolunda sınırlı bir ilerleme göstermesine karşın Balkan ülkelerinden Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaşlarına vize zorunluluğunu kaldırmayı amaçladığını açıklandı.





AB İçişleri Bakanlarının, yarın yapacağı toplantıda alması beklenen ve Schengen bölgesinde geçerli olacak kararın, Noel’e kısa bir süre kala uygulamaya konulacağı belirtildi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



AB İçişleri Bakanlarının yarın yapacağı toplantıda Arnavutluk ve Bosna vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırması bekleniyor. Noel’e kısa bir süre kala yürürlüğe gireceği belirtilen karar, Schengen Antlaşması taraf ülkeler için geçerli olacak. Böylece, karar, İngiltere ve İrlanda dışındaki tüm AB ülkeleri ile üye olmamakla birlikte Schengen tarafı olan İsviçre, İzlandiya ve Norveç tarafından uygulanacak.



Kararla Arnavutluk ve Bosna vatandaşlarının Schengen ülkelerinde üç aya kadar vizesiz kalabileceklerine dikkat çekiliyor.



AB, geçen yıl benzer bir karar, Balkan ülkelerinden Sırbistan, Makedonya ve Karadağ için de vermiş ancak Arnavutluk ve Bosna’yı kapsam dışı bırakmıştı.



Bu arada, EUObserver, bu konudaki haberinde Arnavutluk ve Bosna için vize zorunluluğunu kaldırma kararının bu iki ülkede "demokratikleşme ile örgütlü suçlar ve yolsuzluklar ile mücadeledeki sınırlı ilerlemeye rağmen" verileceğine dikkat çekti.



Haberde Salı günü Avrupa Komisyonunca açıklanacak olan yıllık İlerleme Raporları’nın da Arnavutluk ve Bosna için pek övgü içermediğine işaret edildi.



Öte yandan, Fransa ve Hollanda gibi bazı Schengen devletlerinin böyle bir adım atılmasından yana olmadıkları ancak, kararın kalifiye çoğunlukla alınacağı için her iki ülke "hayır" oy kullansa veya çekimser kalsa da sonucu etkilemeyeceği ifade ediliyor.





TÜRKİYE’NİN DURUMU



Buna karşın, 1999’dan beri resmi aday, 2005’ten ise üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye’nin sık sık tekrarladığı vize muafiyeti talepleri kabul edilmiyor. AB, bu konudaki olumsuz tutumunda yasa dışı göç faktörü ön plana çıkarıyor.



Brüksel, Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun kaldırılmasına, Türkiye’nin AB ile, toprakları üzerinden AB’ye geçen yasa dışı göçmenlerini geri almasını öngören Geri Kabul Anlaşmasını yapmasını şart koşuyor.



AB, halen Balkan ülkelerinden sadece Hırvatistan ile resmi üyelik müzakerelerini yürütüyor. Avrupa Komisyonu, Makedonya ile müzakerelerin başlatılmasını Avrupa Konseyi’ne önermiş ancak bu yönde bir karar alınmasına Yunanistan engelliyor.









