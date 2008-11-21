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Ekonomi

AB kamu harcamalarını artırarak ekonomiyi canlandıracak

AB Komisyonu, küresel finansal krizle birlikte durgunluğa giren Avrupa ekonomisini canlandırmak için kamu harcamalarını artıracak teşvik paketi üzerinde çalışıyor.

21 Kasım 2008 02:00

AB Komisyonu, küresel finansal krizle birlikte durgunluğa giren Avrupa ekonomisini canlandırmak için kamu harcamalarını artıracak teşvik paketi üzerinde çalışıyor.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, gelecek hafta kesinleşmesi beklenen teşvik paketinde "üye ülkelerin harcamalarını önemli ölçüde artırmasını" isteyeceklerini söyledi.

Barroso, AB'nin ortak hareket etmesi halinde küresel finansal krizin reel ekonomiye olumsuz etkilerinin kısa süreli ve sığ kalacağını belirtti.

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Üyesi Joaquin Almunia ise küresel finansal krizle mücadele nedeniyle bütçe açığını yüzde 3'le sınırlayan Maastricht kriterlerinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Michael Glos, hafta ortasında yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun katma değer vergilerinin 1 puan düşürülmesini önereceğini ve teşvik paketinin AB gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1'ine (130 milyar avro) eşit olacağını duyurmuştu.

Küresel finansal krizin başlangıcından itibaren "herkesin kendi başının çaresine bakması" yaklaşımını koruyan Almanya, AB teşvik paketinin üye ülkelerin hazırladıkları teşvik paketlerinin koordinasyonundan ibaret olmasını istiyor.

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