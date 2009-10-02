AB Kafkasya'da Rusya'yı destekledi

Rusya ile Gürcistan arasında kısa süren "sıcak savaş"ın ardından "diplomatik savaş" tüm hızıyla devam ediyor. Cephede olduğu gibi masada da Rusya kazançlı görünüyor. Hatta Rus tarafı "çifte zafer" sevinci yaşıyor. Turkrus.com'un haberine göre, Avrupa Birliği'nin yayınladığı raporda Kafkasya'daki savaşı başlatan taraf olarak Gürcistan'ın işaret edilmesi Moskova'da "diplomatik zafer" olarak karşılandı. Ancak Tiflis de aynı raporda "Rusya'nın tahrikçi taraf" olarak nitelenmesinden kendine "başarı" payı çıkardı.

Bu arada dün toplanan Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde Rus delegasyonunun oy verme hakkının elinden alınması yönündeki Gürcü talebi reddedildi. Ancak Gürcü tarafı konuyu ocakta yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Dünkü oylamada 35'e karşı 88 oyla Rusya lehinde karar çıktı. Rusya'nın oy hakkını kaldırmak için gerekli 72 oya ulaşılamadı.



Aslında Avrupa Birliği destekli rapor savaştan iki tarafı da sorumlu tutuyor. Savaşı başlatan tarafın Gürcistan olduğu, ancak Rusya'nın da aşırı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal ettiği savunuluyor.