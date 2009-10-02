AB Kafkasya'da Rusya'yı destekledi

AB'nin yayınladığı raporda Kafkasya'daki savaşı başlatanın Gürcistan olarak açıklanması Moskova'da "diplomatik zafer" olarak karşılandı.
Rusya ile Gürcistan arasında kısa süren "sıcak savaş"ın ardından
"diplomatik savaş" tüm hızıyla devam ediyor. Cephede olduğu gibi masada
da Rusya kazançlı görünüyor. Hatta Rus tarafı "çifte zafer" sevinci
yaşıyor. Turkrus.com'un haberine göre, Avrupa Birliği'nin yayınladığı raporda Kafkasya'daki savaşı
başlatan taraf olarak Gürcistan'ın işaret edilmesi Moskova'da
"diplomatik zafer" olarak karşılandı. Ancak Tiflis de aynı raporda
"Rusya'nın tahrikçi taraf" olarak nitelenmesinden kendine "başarı" payı
çıkardı.
Bu arada dün toplanan Avrupa Konseyi Parlamenterler
Asamblesi'nde Rus delegasyonunun oy verme hakkının elinden alınması
yönündeki Gürcü talebi reddedildi. Ancak Gürcü tarafı konuyu ocakta
yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor.
Dünkü oylamada 35'e karşı 88 oyla Rusya lehinde karar çıktı. Rusya'nın oy hakkını kaldırmak için gerekli 72 oya ulaşılamadı.
Aslında Avrupa Birliği destekli rapor savaştan iki tarafı da sorumlu
tutuyor. Savaşı başlatan tarafın Gürcistan olduğu, ancak Rusya'nın da
aşırı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal ettiği savunuluyor.