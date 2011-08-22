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Dünya

AB Kaddafi'den sonrasını planlıyor BRÜKSEL (A.A)

22 Ağustos 2011 14:36

-AB Kaddafi'den sonrasını planlıyor BRÜKSEL (A.A) - 22.08.2011 - Libyalı muhaliflerin hafta sonunda kaydettiği hızlı ilerlemenin ardından AB'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi sonrası Libya konusunda planlamalarını sürdürdüğü bildirildi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Michael Mann bugün basına yaptığı açıklamada, ''Görünüşe göre Kaddafi rejiminin son anlarına şahit oluyoruz ve Kaddafi'ye, daha çok kan dökülmesini önlemek için, daha fazla ertelemeden yönetimden çekilme çağrısı yapıyoruz'' dedi. AB'nin Kaddafi sonrası Libya konusundaki planlamalarının sürdüğünü belirten Mann, Kaddafi sonrası döneme destek olma yolları konusunda bazı senaryolar üzerinde ciddi çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

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