AB, İrlanda'nın kaderi için karar verecek

T24 - Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), İrlanda için yardım planının önümüzdeki hafta netleşeceği bildirildi.



AB kaynağına göre, yardım planı, İrlanda’nın 4 yıllık tasarruf programı ile birlikte ya da kısa bir süre sonra netleşecek. İrlanda Toplum Bakanı Pat Carey, hükümetin 4 yıllık mali planı ile 2011-2014 yıllarında 15 milyar avro tasarruf yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Bir başka kaynak ise AB-IMF yardımı ile tasarruf programının aynı zamana denk gelmesinin iyi bir zamanlama olduğunu söyledi.



Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) temsilciler, bu hafta İrlanda hükümetiyle, bankalarla ilgili ne yapılabileceğine karar vermek için müzakereler yürütecek.



Avro Bölgesi maliye bakanları, İrlanda’nın borç sorununu görüşmek üzere önceki gün Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmede, Avro Bölgesi maliye bakanları, borç sıkıntısıyla mücadele eden İrlanda’nın bankacılık sektörünün IMF ile birlikte kurtarılmasına zemin hazırlamak konusunda anlaşma sağladı.



İrlanda hükümeti ise gelecek yıla kadar kamu harcamaları için borç paraya ihtiyaçları olmadığını vurguluyor.



Belçika Maliye Bakanı Didier Reynders, İrlanda’nın durumu ile bu yılın başında Yunanistan’ın kendini bulduğu pozisyon arasında farklar olduğunu belirterek, "Şimdi, bizden yardım talebinde olmayan bir ülkeyle ilgileniyoruz.



Bu durumla Yunanistan’ın durumu arasında temel farklılıklar bulunuyor ve şu anda enstrümanlarımız var" dedi.



İrlanda hükümeti, defalarca dış destek aramadığını belirtirken, Başbakan Brian Cowen, ülke ekonomisinin gelecek yıla kadar çok iyi fonlandığını ifade etmişti.





Kredi kullanılmasa bile finansal tampon olacak



Öte yandan, İrlanda Merkez Bankası Başkanı Patrick Honohan ise ülkesinin AB ve IMF’nin binlerce dolarlık kredisini kabul etmesini beklediğini söyledi.



Honohan, İrlanda hükümeti tarafından onaylanması durumunda, AB-IMF kredisinin, kullanılmasa bile İrlanda bankaları için finansal "tampon" olacağını belirterek, bunun 2008 yılında ABD’nin bankalara likidite enjekte etmesine benzer olduğunu söyledi.



"Bankalarımızın ek güvene ihtiyaç duyduğu bir gerçek" diyen Honohan, nisan ayından bu yana İrlanda bankalarından önemli miktarda sermaye çıkışı olduğunu vurguladı.



İrlanda’nın borç sorununa ilişkin endişeler, Eylül ayında Maliye Bakanı Brian Lenihan’ın 5 İrlanda bankasının kurtarılma maliyetini 62 milyar dolara (45 milyar avro) çıktığını açıklamasından bu yana artıyor.



İrlanda’nın 2010 yılı bütçe açığı, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 32’sine kadar yükseldi. Buna karşılık İrlanda, 4 yıllık bir tasarruf bütçesi planlıyor, bunun içine 2011 bütçesine 4,5 milyar avro tasarruf ve 1,5 milyar avroluk yeni vergiler de dahil ediliyor.





