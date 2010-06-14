AB İran'ı nükleer müzakerelere çağırdı

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Lüksemburg'daki AB dışişleri bakanları toplantısına girişinde basına konuşan Ashton, İran'a karşı ikili yaklaşım uyguladıklarını, "bir taraftan yaptırım uygulamaya devam ederken diğer yandan iyice açık diyalog elini uzatmayı sürdürdüklerini" söyledi.





BM Güvenlik Konseyinde İran'a getirilen yeni yaptırımlarla yetinmeyen AB, özellikle enerji, ticaret, ulaşım ve bankacılık sektörlerini ilgilendiren ilave yaptırımlar planlıyor.





İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, BM Güvenlik Konseyinin İran'a yeni yaptırımlar kararına, "Bu kararın hiçbir değeri yok. Çöp kutusuna atılması gereken kullanılmış bir mendil gibi" şeklinde tepki göstermişti