T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB, İngiltere'yi 'bar hesabını' ödememekle suçladı

AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas, Birleşik Krallık'ın Brexit öncesindeki mali sözlerini hatırlattı

07 Şubat 2017 22:01

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, İngiltere'nin mali sorumluluklarını bar hesabına benzeterek ödenmesini talep etti.

Birleşik Krallık'ın AB üyeliği sırasında mali taahhütlerde bulunduğunu anımsatan Schinas, söz konusu mali taahhütlerin İngiltere tarafından tam olarak karşılanması gerektiğini söyledi.

Schinas, İngiltere'nin AB'den ayrılık sürecinin düzenli şekilde müzakere edilebilmesinde mali taahhütlerin ana unsur olduğuna dikkati çekerek, "Tüm mali taahhütlerde ortaklaşa tutum bulunuyordu. Bu mali taahhütler Birleşik Krallık tarafından ödenmezse diğer 27 üyenin bu hesabı ödemesi gerekir. Bu durum, 27 arkadaşla bara gitmeye benzer ve bir tur bira söyleyip ücretini ödemeden, parti devam ederken buradan ayrılamaya benzer" diye konuştu.

 

ETİKETLER

brexitingiltereparlamentoab komisyonusözcü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24