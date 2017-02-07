AB, İngiltere'yi 'bar hesabını' ödememekle suçladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, İngiltere'nin mali sorumluluklarını bar hesabına benzeterek ödenmesini talep etti.

Birleşik Krallık'ın AB üyeliği sırasında mali taahhütlerde bulunduğunu anımsatan Schinas, söz konusu mali taahhütlerin İngiltere tarafından tam olarak karşılanması gerektiğini söyledi.

Schinas, İngiltere'nin AB'den ayrılık sürecinin düzenli şekilde müzakere edilebilmesinde mali taahhütlerin ana unsur olduğuna dikkati çekerek, "Tüm mali taahhütlerde ortaklaşa tutum bulunuyordu. Bu mali taahhütler Birleşik Krallık tarafından ödenmezse diğer 27 üyenin bu hesabı ödemesi gerekir. Bu durum, 27 arkadaşla bara gitmeye benzer ve bir tur bira söyleyip ücretini ödemeden, parti devam ederken buradan ayrılamaya benzer" diye konuştu.