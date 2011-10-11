AB ilerleme raporu: Askeri atamalarda sivil kontrol yetersiz

T24- Avrupa Komisyonu’nun yarın açıklayacağı İlerleme Raporu’nda Türkiye uzun tutukluluk süreleri, basın özgürlüğü, dış politika ve kadına şiddet konularında ağır bir dille eleştiriliyor. Türkiye’ye sadece 3 alanda geçer not veriliyor. 12 Eylül referandumu “doğru yönde atılmış bir adım” olarak değerlendirilirken Türkiye’nin Arap Baharı çerçevesinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın demokratikleşmesinde izlediği yapıcı politikadan da övgüyle söz ediliyor.

İlerleme raporunda AB'nin, yeni anayasanın demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarına saygıyı güvence altına alarak kurumların istikrarını güçlendireceği ve köklü sorunların çözülmesine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunacağı bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Türkiye'nin, ordu üzerindeki sivil kontrolde aldığı iyi mesafe nedeniyle takdir edildiği ifadesinin de yer alması öngörülen raporda, askeri harcamalar üzerinde sivil denetimin güçlendirilmesi ve Milli Güvenlik Stratejisi'nin değiştirilmesi gibi konuları da olumlu bulunduğunun belirtilmesi bekleniyor.

Raporda, ordu üzerindeki sivil kontrol konusundaki eleştirilerde ise YAŞ'ın yapısı ve yetkilerinin değiştirilmemesi, terfi ve atamalarda sivil kontrolün sınırlı kalması, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının jandarma üzerindeki yetkisinin sınırlı kalması, orduya siyasete müdahale alanı bırakan TSK İç Hizmet Kanunu'nun değiştirilmemesi gibi konuların bulunmasının beklendiği öğrenildi.

İlerleme raporunda, AB'nin Ergenekon davası ve darbe planlarına yönelik diğer soruşturmalar konusunda önceki görüşüne bağlı kalacağı ve sözkonusu soruşturmaların yürütülmesiyle ilgili bazı endişelere yer vereceği öngörülüyor.

Raporda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''uzlaştırıcı rolü, yapıcı açıklama ve müdahalelerinin önemli olduğuna'' işaret edilmesinin yanısıra, AB Bakanlığı oluşturulması ve hükümetin AB'ye katılım sürecini sürdürmesinin de önemli olduğunun ifade edilmesi bekleniyor.

"İfade özgürlüğü ihlalleri olduğu, basın özgürlüğünün pratikte kısıtlandığı" gibi eleştirilerin yer almasının da beklendiği raporda, Türkiye'den, ifade ve basın özgürlüğünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uyum sağlayabilmek için yeni yasal düzenlemeler yapılması yönündeki taleplerin de bulunması öngörülüyor.

Öte yandan AB, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı girişimlerinden kaynaklanan enerji gerginliği nedeniyle Türkiye'ye, "iyi komşuluk ilişkilerine zarar verecek her türlü tehdit, sürtüşme ve eylemden kaçınması" çağrısı yapmaya hazırlanıyor.