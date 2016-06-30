AB ile müzakerelerde 33. fasıl açıldı

AB ile üyelik müzakerelerinde 33 numaralı Mali ve Bütçesel Hükümler faslı bugün Brüksel'de açıldı. Böylece, Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 16'ya ulaştı.

Brüksel'deki AB Konseyi'nde gerçekleştirilecek Hükümetlerarası Katılım Konferansına, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldı.

Konferans öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye daha fazla fasıl açılmasını hak ediyor" dedi. Çavuşoğlu ayrıca vize serbestisini de AB yetkilileri ile bugünkü zirvede görüşeceklerini söyledi.

AB, Türkiye'ye vize serbestisi için Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik istiyor. Çavuşoğlu ile birlikte kameraların karşısına geçen AB Bakanı Ömer Çelik, bu yöndeki bir soruya "Terörle mücadelede kapasitemizi düşürecek şartları kabul etmeyiz" şeklinde yanıt verdi.

Şimdiye kadar 15 fasıl açılmıştı

AB ile Türkiye arasında 2005 yılından beri devam eden AB'ye katılım müzakerelerinde 35 müzakere başlığından 15'i şimdiye kadar açılmış durumda. Bundan önce en son Ekonomik ve Parasal Politika başlıklı 17. fasıl 14 Aralık 2015 tarihinde Lüksemburg AB Dönem Başkanlığında müzakereye açılmıştı. Bu fasılla ilgili görüşmeler de halen devam ediyor.

Bakan Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinin Türkiye’nin yararına olduğu kadar, AB için de yeni ittifak alanları oluşturabilmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

AB’nin sorunlara kalıcı bir çözüm üretmesi gerekmektedir. En önemli tehlike aşırı sağı akımların, ırkçılığın, İslamofobya ve antisemitizmdir. Türkiye karşıtlığı aslında AB karşıtlığıdır.

Bu sonuçtan ders çıkararak aklıselim sahibi Avrupalı liderlerin bu akımların etkisinde kalmamaları, seslerini yükseltmelerinin zamanı gelmiştir. AB’nin kendi geleceği açısından önlemini alması zaruridir.

Türkiye AB etrafında yaşanan dinamiğin ayrılmaz parçası olup kararlı iradesiyle Avrupa’nın yeniden inşasının güçlü bir karakteri olacaktır.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bir kez daha bu hain saldırıyı lanetliyorum. Bugün hem faslı açarken, hem basın toplantısında dayanışma örneği gösterenlere teşekkür ediyorum. Benzer bir terör saldırısı ne yazık ki Brüksel’de yaşanmıştı. Daha önce de dünyanın değişik bölgelerinde de aynı manzarayı gördük. Bu da gösteriyor ki terör ayrım gözetmiyor. DAEŞ, DHKPC, PKK, YPG, El Kaide... Bunların hepsi insanlığın düşmanıdır.

Bugün açılışını yaptığımız 33. fasıl da kararlılığımızın örneğidir. Türkiye-AB ilişkileri önemli bir süreçten geçiyor. Dört ayda 3 zirve gerçekleştirdik. Önemli bir anlaşmayı hayata geçirdik.

Kararlılığımız tamdır, devam edeceğiz. AB’nin önündeki sınamalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Slovakya dönem başkanlığının önceliklerini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Slovakya’ya da başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum.

Batılı ülkeleri terörle mücadelede samimi buluyor musunuz?

Çavuşoğlu:

Elbette son saldırıda da uluslararası camia dayanışmasını göstermiştir. Biz tabii ki taziye dileklerini gönderen herkesin samimiyetine inanmak istiyoruz. Fakat terörle mücadelede sadece terör saldırısı olduğu zaman dayanışma göstermek yetmez. Esas mücadelede bu dayanışmayı ve kararlılığı göstermemiz gerekiyor. İdeolojisi bana yakın ya da benim ideolojimin tam tersi diye bakarsak yanılırız. Bana zarar veren, vermeyen ayrımı yaparsak vahim bir hata yapmış oluruz. Afrika’da da saldırı olduğu zaman aynı kararlılığı göstermemiz gerek.

Türkiye DAEŞ ve PKK gibi örgütlerle aynı anda mücadele ediyor. Avrupa’da PKK’yı terör örgütü listesinden çıkarmak isteyen politikacılar var. Terör örgütünün çadırının kurulduğunu gördük. Çifte standart olduğunu görüyoruz. Bu hatalardan dönmemiz lazım ve mücadelede kararlı olmamız lazım. 65 ülkeyiz koalisyonda, dünyanın en güçlü ülkeleri 25-30 bin kişilik bir örgütü yenemiyor.