AB ile İtalya arasında mülteci restleşmesi

İtalyan sahil koruma teşkilatı salı günü Akdeniz'de ölen 16 mültecinin cesetlerinin Libya kıyılarındaki teknelerde bulunduğunu duyurdu. Aynı zamanda şişme bot ve ahşap sandallarla Akdeniz'i aşmaya çalışan toplam 2 bin 200 mültecinin kurtarıldığına da açıklamada yer verildi. Yılbaşından bu yana 153 binden fazla mültecinin boğulmaktan kurtarılarak İtalya'ya getirildiği açıklandı. 2014 yılında Akdeniz'de 170 binin üzerinde mülteci kurtarılmıştı. Birleşmiş Milletler, bu yıl Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışan 3 bin 700 mültecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mülteci akını karşısında zorlanan İtalya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden yardım istedi. Başbakan Matteo Renzi ülkesinin bu yıl gelenler kadar mülteciyi bir daha kaldıramayacağını belirterek, mülteci akınının en geç mart ayına kadar durdurulması gerektiğini belirtti. Libya kıyılarına akın eden mülteciler yüksek bedel karşılığında insan kaçakçıları tarafından derme çatma teknelere bindirilerek İtalya'ya gönderiliyor.

Daha önce de Avrupalı ortaklarından mülteci kriziyle mücadelede yardım isteyen İtalya Başbakanı Renzi, mülteci kabul etmeye yanaşmayan Avrupa Birliği ülkelerine AB mali destek uygulaması kapsamında yaptığı ödemeleri durdurma tehdidinde bulundu. Matteo Renzi televizyondan yaptığı konuşmada 2017 mali yıl bütçe açığı hedefine AB Komisyonu tarafından yöneltilen eleştiriyi geri çevirdi. Renzi AB Komisyonu'nu kastederek, "Ağızlarını değil, cüzdanlarını açsınlar”, dedi.

Ek borçlanma tartışması

İtalya'nın ek borçlanma ihtiyacı Komisyon ile Roma hükümeti arasında gerginliğe yol açıyor. Komisyonun bütçe taslağıyla ilgili aydınlatıcı bilgi istediğini söyleyen İtalya Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan yüzde 2 olarak açıklanan 2017 yılı tahmini bütçe açığının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 2,3'ünü bulabileceğini açıkladı. Yüksek borç yükü altındaki İtalya'nın mali yıl bütçesinin AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Başbakan Matteo Renzi bütçe açığının büyümesinden mülteci krizinin ve Ağustos ayındaki şiddetli depremin yol açtığı ek harcamaların sorumlu olduğunu belirtti ve "Avrupa İtalya yönündeki göçün harcamalarını azaltmak istiyorsa o zaman kapılarını göçmenlere açsın, biz de bütçe giderlerini azaltalım”, dedi. Yılbaşında İtalya'nın ek borçlanmasının milli gelirinin yüzde 1,8'ini aşmaması kararlaştırılmıştı. Maastricht kuralları ek borçlanmayı yüzde 3'le sınırlıyor. Matteo Renzi siyasi geleceğinin Aralık ayında yapılacak olan Anayasa referandumunun sonucuna bağlı olacağını duyurmuştu.

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DW, dpa, afp, Reuters/AG, BK