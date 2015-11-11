AB ile İsrail arasında etiket krizi



İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşimlerinde üretilen ürünlere özel etiket zorunluluğu getirildi. AB Komisyonu‘nun İsrail’in yoğun direnişine rağmen aldığı karar uyarınca, AB üyesi 28 ülkede Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerinden ithal edilen ürünlerin menşei tam olarak etikete yazılacak.

Brüksel’den yapılan açıklamada “Komisyon oturumunda, İsrail’in 1967 Haziran ayından bu yana işgal altında bulundurduğu bölgelerden gelen ürünlerde menşe bildiriminin ibrazı kararlaştırılmıştır“ ifadesi kullanıldı. Yeni düzenleme, AB dışişleri bakanlarının 2012 yılında aldıkları karara dayanıyor.

İsrail: Boykot çağrısı

İsrail AB Komisyonu’nun kararına sert tepki gösterdi. İsrail hükümeti ‘boykot çağrısı‘ diye nitelendirdiği bu uygulamayla İsrail’e haksızlık yapıldığını ileri sürdü. İsrail Dışişleri Bakanlığı kararın açıklanmasının hemen ardından İsrail’deki AB Büyükelçisi’ni Bakanlığa çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “AB’nin siyasi nedenlerle, bir boykota benzeyen böylesine aşırı ve ayrımcı bir adım atmasından üzüntü duymaktayız. Bu adım tam da İsrail’in, tüm vatandaşlarına yönelik bir terör dalgasına maruz kaldığı bir döneme denk gelmiştir“ denildi.

AB'ye çifte standart suçlaması

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yahudi yerleşimlerinden gelen ürünlere yönelik menşe ibraz zorunluluğunun İsrail ile Filistinliler arasındaki barış sürecine hizmet etmeyeceğini, tersine ‘İsrail ile müzakere etmek istemeyen Filistin makamlarının engelleyici tutumunu güçlendirebileceğini‘ belirtti. Sözcü, kararın ayrıca AB’nin gelecekte bölgede ne tür bir rol oynamak istediği konusunda soru işareti yarattığını söyledi.

Açıklamada, bu ‘dikkat çekici‘ ve ‘öfke uyandırıcı‘ adımın AB'nin çifte standardını açığa çıkardığı belirtilerek, “AB dünyadaki 200 toprak anlaşmazlığı vakasını görmezden gelip bu önlemi niye tam da İsrail’e karşı uygulamaya koyuyor?“ sorusu yöneltildi.