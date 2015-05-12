AB ile Gümrük Birliği genişletiliyor



AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın imzalanmasının 20'nci yılında anlaşmanın kapsamı genişletiliyor. Brüksel'de temaslarda bulunan AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström ve Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, hizmetler, kamu ihaleleri ve pek çok tarım ürününün anlaşmaya dahil edilmesi için bir yol haritasını karara bağladı.

Malmström, ‘Gümrük Birliği'nin 21'inci yüzyıla taşınması konusunda Brüksel'in kararlı olduğunu' söyledi. Zeybekçi de Türkiye'nin küresel ekonomik güçler liginde oynamak isteğini vurgulayarak, bu nedenle TTIP sürecine dahil olmak istediklerini dile getirdi.

AB, Türkiye'nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'na (TTIP) dahil olmasına sıcak bakmıyor. Malmström bunun yerine Ankara'yı TTIP sürecinin aşamaları konusunda bilgilendirme sözü verdi.

Gümrük Birliği 1995 yılında Türkiye'nin AB üyeliği başvurusuna hazırlık mahiyetinde oluşturulmuştu. Üyelik müzakerelerinde durgunluk sürerken Ankara, ABD ile AB arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının dışında kalma endişesi taşıyor.