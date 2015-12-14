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Dünya
Deutsche Welle

AB ile 17'inci fasıl müzakereye açıldı

AB ve Türkiye üyelik müzakereleri çerçevesinde 17 numaralı 'Ekonomik ve Parasal Politika' faslını açtı.

14 Aralık 2015 21:56


AB ve Türkiye arasında iki yıl aradan sonra ilk kez somut bir adım atıldı. Brüksel'de yapılan Hükümetlerarası Konferansta 17 numaralı "Ekonomik ve Parasal Politika" başlığı açıldı. Açıklama AB Dönem Başkanı Lüksemburg tarafından duyuruldu.

Bugün açılan 17’nci fasıl, üye devletlerin merkez bankalarının bağımsızlığı, kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının yasaklanması ve kamu kesiminin finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesi konularını kapsıyor.

Konferansta Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Volkan Bozkır temsil ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeParasal PolitikaHükümetlerarası KonferanstaParasal Politika34; Dönem Başkanı LüksemburgTürkiye Başbakan Yardımcısı MehmetDışişleri Bakanı Mevlüt Bakanı Volkan BozkırDeutsche Welle Türkçe

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