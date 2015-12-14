AB ile 17'inci fasıl müzakereye açıldı



AB ve Türkiye arasında iki yıl aradan sonra ilk kez somut bir adım atıldı. Brüksel'de yapılan Hükümetlerarası Konferansta 17 numaralı "Ekonomik ve Parasal Politika" başlığı açıldı. Açıklama AB Dönem Başkanı Lüksemburg tarafından duyuruldu.

Bugün açılan 17’nci fasıl, üye devletlerin merkez bankalarının bağımsızlığı, kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanının yasaklanması ve kamu kesiminin finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesi konularını kapsıyor.

Konferansta Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Volkan Bozkır temsil ediyor.