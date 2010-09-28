AB iki ülkeyle daha vizeyi kaldırdı

T24 - Türkiye ile serbest dolaşım konusunda kaygılı olan AB, Bosna-Hersek ve Arnavutluk ile vize uygulamasını kaldırdı.



Avrupa Parlamentosu üyesi ve Güneydoğu Avrupa Komisyonu Başkanı Yelko Kacin, Bosna-Hersek ve Arnavutluk vatandaşlarının, 1 Ocak 2011'den itibaren Avrupa Birliği'ne (AB) vizesiz seyahat edebileceklerini açıkladı.



Yelko Kacin, Avrupa'nın demokrat ve liberal partilerinin çevreci faaliyetlerini tanıtmak ve bu konuda Bosna Hersek'in Liberal Demokrat Partisi'yle (LDS) işbirliği sağlamak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret etti.



LDS'li yetkililerle görüşen Kacin gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna-Hersek ve Arnavutluk vatandaşlarının 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren AB'ye vizesiz seyahat edebileceklerini ifade etti.



Bu konudaki nihai kararın, 6 Ekim 2010 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nun Vize Sistemleri Komisyonu'nun toplantısında alınmasının beklendiğini söyleyen Kaçin, ''Bu karar, ertesi gün (7 Ekim) AB Parlamentosu'na sunulacak. Bosna-Hersek vatandaşları için vizelerin bu yıl kaldırılması gerekiyordu, fakat hükümetin önüne konulan şartların sonuncusu 1 Eylül 2010 tarihinde yerine getirildiği için vize serbestliği uzadı. Bosna-Hersek hükümeti vatandaşlarına yönelik gereken sorumluluğu gösterseydi bu iş uzamadan da biterdi.''



Kacin, Avrupa Parlamentosu'nun Bosna Hersek ve Arnavutluk vatandaşlarına vizelerin kaldırılması konusundaki resmi kararını verdikten sonra, kararı yürürlüğe girmesi için AB Bakanlar Konseyi'ne sunacağını sözlerine ekledi.



Batı Balkanlar'da yer alan Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ vatandaşlarına geçen yıl AB tarafından vize serbestliği getirilirken, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Kosova vatandaşları bu serbestlik dışında bırakılmıştı.





