AB içişleri bakanları mülteciler ve cihatçılar için toplanıyor



İtalya, AB dış sınırlarının gözetimi ve açık denizde zor duruma düşen kaçak mültecilerin kurtarılmasında Brüksel'den daha fazla destek talep ediyor.

İtalya, AB dönem başkanlığını temmuz ayı başında Yunanistan'dan devralmıştı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralması vesilesiyle yayımladığı mesajda, mülteci sorununu dönem başkanlığı sırasında öne çıkaracağını açıklamıştı.

Gözlemciler kaçak mülteci sayısında geçen yıla kıyasla artış olduğuna dikkat çekiyor. Mültecilerin büyük kısmı Afrika ülkeleri ve Suriye'den geliyor.

Cihatçılara karşı önlem alınıyor

İçişleri bakanının gündeminde ayrıca Avrupa ülkelerinden Irak ve Suriye'ye savaşmak üzere giden cihatçılar bulunuyor.

Bu ülkelerde çatışma deneyimi kazanan cihatçıların Avrupa'da saldırılara katılma ihtimaline karşı alınabilecek önlemler gözden geçirilecek.

Güvenlik güçlerinin tahminlerine göre Avrupa'dan çatışma bölgelerine giden cihatçı sayısı 3 bini aşıyor. Bunların 450'sinin Almanya'dan gittiği tahmin ediliyor.

Toplantıda Almanya'yı İçişleri Bakanı Thomas de Maizière temsil ediyor.