AB için Kıbrıs feda edilemez

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Türkiye AB süreci için Kıbrıs'ı feda etmez, Kıbrıs için de AB'yi feda etmez" dedi.





Brüksel'de basınla kahvaltılı sohbet toplantısı düzenleyen Bağış, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile ilgili karar taslağında Kıbrıs'taki kapsamlı müzakerelere destek için Türkiye'nin "askerlerini derhal çekmeye başlaması, kapalı Maraş bölgesini Rumlara açması ve KKTC'ye yerleşen Türk vatandaşları sorununu çözmesi" çağrısı yapılmasına tepki gösterdi.



Bağış, gelecek hafta AP genel kurulunda oylanacak belgenin geçen hafta AP Dış İlişkiler Komitesinde özellikle Kıbrıs paragrafında Türkiye aleyhine olumsuz ifadelere yer verilecek şekilde değiştirildiğini hatırlatarak, AP'deki siyasi grupların Rum ve Yunan milletvekillerini memnun etmeye çalıştığını anlattı.



Bağış, raporun AP genel kurulundaki oylamada daha dengeli hale getirilmesi için dün AP Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre ve AP Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt ile "olumlu" görüşmeler yaptığını ve özellikle Kıbrıs paragrafıyla ilgili Türkiye'nin endişelerini aktardığını ifade etti.



AP Türkiye karar taslağının "objektif bir resim çekemediğini, uzlaşma sağlanması adına AP'deki dengeleri gözettiğini ve politize edildiğini" kaydeden Bağış, "Ben bu raporu çok da fazla ciddiye alma taraftarı değilim. Hiç ciddiye almayalım demiyorum, ama çok da ciddiye almayalım. Sonuçta bütün bu raporlar, AB Komisyonunun yayımladığı İlerleme Raporu olsun, AP raporu olsun ya da bir düşünce kuruluşunun raporu olsun, beğenelim beğenmeyelim, birilerinin bizimle ilgili görüşlerini yansıtıyor. Bunlara katılmak zorunda değiliz. Belki bazılarını desteklemek için, belki bazılarını değiştirmek için çabalar sarf etmemiz lazım. Onların açısından bakıldığında böyle görülüyor demek lazım, ama illa da onların bakış açısı doğru demek diye de bir iddiamız yok" şeklinde konuştu.



"Türkiye AB süreci için Kıbrıs'ı feda etmez, Kıbrıs için de AB'yi feda etmez" diyen Bağış, Kıbrıs'taki kapsamlı çözüm müzakerelerinden umutlu olduğunu ve uluslararası toplumun iki lideri desteklemesi gerektiğini söyledi.



Bağış, AP Türkiye karar taslağının mevcut haliyle Kıbrıs'taki kapsamlı çözüm müzakerelerine "destek değil, köstek olduğunu" söyledi.







