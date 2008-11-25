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Politika

AB heyeti: Azınlık... Türk vekil: Terör sorunu

AP heyeti ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Mehmet Ceylan'ın görüşmesinde 'Kürt sorunu var mı yok mu' tartışması çıktı.

25 Kasım 2008 02:00

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Hannes Swoboda ve beraberindeki bir heyet dün TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Mehmet Ceylan'la bir araya geldi. Görüşmede 'Kürt sorunu var mı yok mu' tartışması çıktı.

Ceylan, "Terör örgütünün konuyu, bir Kürt sorunu, etnik bölgesel sorun gibi ifade ediyor. Sayıları az da olsa Avrupalı dostlarımız da bu ifadelere inanmaktadır. Türkiye’nin Kürt sorunu diye bir sorunu yoktur. Bu tamamın terör ve terör örgütü sorunudur" diye konuştu.

Reform sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Swoboda ise terör konusunda şunları kaydetti:
"Konu, sadece, bölgenin geri kalmışlığı ve sosyal, ekonomik sorunlar olmuş olsaydı, o zaman Türk hükümeti kültürel konularda, televizyonda Kürtçe yayın konusunda bir şeyler yapmazdı. Terörizmi, son zamanlarda kınadığımız kadar bu kadar kuvvetli kınamamıştık. Tabii ki ekonomik ve sosyal sorunlar da var. Ama, belli bir Kürt azınlık, özellikle entelektüel anlamda kendilerine yeteri kadar saygı gösterilmediği görüşünde. Nasıl AKP'ye karşı başlatılan gayrı adil süreç çözüme kavuştuysa, DTP ile ilgili sürecin de aynı şekilde çözüme kavuşacağını ümit ediyoruz."

DTP'nin kapatılmayacağını umduklarını söyleyen Swoboda, "Biz DTP temsilcilerine, Kürt sorunu ile terörizm arasında çok net ve kesin çizgi çekmelerini, kendi halkları için somut bir şeyler yapmalarını, Öcalan ile aralarına mesafe koymalarını daima söyledik" dedi.

AP İnsan Hakları Alt Komisyonu ile AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyeleri de İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunacak. Heyetler, siyasi reformlara yeniden ivme kazandırılmasının önemini vurgulayarak, Türkiye'nin reform sürecindeki yavaşlamalara "bahane" üretmemesi gerektiği üzerinde duracak.

AP İnsan Hakları Alt Komisyonu üyeleri, işkence sonucu hayatını kaybeden Engin Çeber ve polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Soner Çankal vakalarını araştırmak üzere İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunacak.

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