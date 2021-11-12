AB, göçmen krizi sebebiyle havayolu şirketlerini kara listeye almayı planlıyor

Avrupa Birliği, Polonya sınırından geçmeye çalışan göçmenleri Belarus'a getiren havayolu şirketlerini kara listeye almaya ve Minsk yönetimine karşı alınacak yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri ile koordine etmeye hazırlanıyor.

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Basın Sözcüsü, "Belarus rejimine karşı alınacak yaptırımlar olacağı açık" diye konuştu.

Euronews'in haberine göre sözcü ayrıca göçmenleri Belarus'a taşıyarak bir anlamda insan kaçakçılığına dahil olan belirli havayollarını kara listeye almak için hukuki kanalların incelendiğini de hatırlattı.

Belarus'un Rus gazını Avrupa Birliği'ne taşıyan doğal gaz boru hattını kapatmakla tehdit edilmesi sorulduğunda ise sözcü daha önce de tehditler gördüklerini ama bunlardan çekinmediklerini belirterek Belarus'un doğal gazı bir tehdit aracı olarak kullanmasının işe yaramayacağını vurguladı.