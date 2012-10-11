AB Genişleme Komiserinden 'Türkiye' esprisi

AB Genişleme Komiseri Stefan Füle tarafından 15'inci kez hazırladıkları Türkiye'nin üyelik raporu müzakerelerinin uzun sürme sebebini esripili bir dille açıkladı.

cnnturk.com.tr'nin haberine göre; Füle, "İnanın kimsenin genişleme sürecini Guinness Rekorlar Kitabı konusu yapma niyeti yok. Hele Türkiye gibi kilit önem taşıyan bir ülke söz konusuysa kesinlikle olamaz" dedi.

Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak için başlattıkları pozitif gündemin müspet sonuçlarını her iki tarafın kararlılığı neticesinde artık görmeye başladıklarını vurgulayan Füle, gelecek yıl ilerleme raporunu açıklarken, Türkiye'nin katılım müzakerelerinde 13 fasıl açıp, birini kapattığından daha fazlasını söylemeyi istediğinmi dile getirdi.

Füle, terörle mücadelede Türkiye ve bazı AB üyeleri arasındaki işbirliğinin son zamanlarda iyileştiğini ve bunun daha da ileriye götürülmek adına Ankara'ya bazı somut önerilerde bulunduklarını belirtti.