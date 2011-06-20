-AB GELİŞMELERDEN TEDİRGİN SANA (A.A) - 20.06.2011 - Yemen'de devam eden siyasi belirsizlik Avrupa Birliği'ni (AB) tedirgin ediyor. Lüksemburg'da toplanan AB dışişleri bakanları, Birliğin Yemen'deki şiddet olaylarını yakından takip ettiğini ve ilgili makamların şiddettin sona ermesi için bir an önce sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade etti. AB'nin devlet başkanlığına vekalet eden Abdurabbu Mansur Hadi'ye destek verdiği belirtilerek, ateşkes sürecine saygı gösterilmesinin yanı sıra devlet otoritesinin zayıfladığı bölgelerdeki terörist yapılanmaların büyümeden kontrol altına alınması için daha çok çaba gösterilmesi gerektiği kaydedildi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) barış girişimlerinin, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yokluğunda hükümetin yetkilerinin devri için yeniden başlatılması gerektiği, aksi takdirde Libya'daki gibi müdahale sürecinin başlayabileceği kaygısının taşındığı aktarıldı.