-AB, FRANSA'DAN SINIRDIŞI KARARIYLA İLGİLİ KANIT İSTEDİ PARİS (A.A) - 02.09.2010 - Avrupa Birliği, Fransa'dan, Romanları toplu sınırdışı etme kararının yasal olduğunu gösteren kanıt istedi. AB Komisyonu'nun konuyla ilgili temsilcilerinin hazırladığı ve basına sızan ön raporda, Fransa'dan, toplu sınırdışı etme kararının, AB yasalarına uygun olup olmadığı konusunda gerekçeleri ve kanıtları ortaya koyması talep edildi. Raporda Fransa'dan, toplu sınırdışı kararlarının adli temeli ve gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde kendilerine sunulması da istendi. Romanlarla ilgili durumun, AB'nin azınlık hakları ve serbest dolaşım hakkının korunmasıyla ilgili mevzuatıyla, ülkelerin güvenlik ve asayişle ilgili yasalarının uyumu konusunu bir kez daha gündeme getirdiği bildiriliyor. Fransa'nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakanı Eric Besson, önceki gün Brüksel'de, AB'nin görevlendirdiği temsilcilere, hükümetinin aldığı bu kararın gerekçelerini anlatmıştı. Besson, hükümetinin, ''Romanların sınırdışı edilmesi konusunda Avrupa Birliği normlarına uygun hareket ettiğini ve sadece yasaları ihlal edenlerin sınırdışı edildiğini'' iddia etmişti. Romanları sınırdışı etme politikasından vazgeçmeyeceğini açıklayan Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 binden fazla Romanı, Romanya ve Bulgaristan'a gönderdi. Temmuz sonundan itibaren gönderilenlerin sayısı ise bini geçti.