AB Fransa üzerindeki baskıyı artırıyor

T24 - AB Komisyonu, dolaşım özgürlüğüne dikkat çekerek Romanları toplu olarak sınırdışı eden Fransa üzerindeki baskıyı artırıyor. Komisyon, Paris’ten yazılı açıklama istedi. Konu, AB liderler zirvesinin de gündeminde.



Fransa'nın Romanları toplu halde sınırdışı ederek ve Roman kamplarını kapatarak AB hukukunu ihlal edip etmediğini mercek altına alan AB Komisyonu, Paris'ten yazılı açıklama istedi. Paris'in kısa bir süre içinde bu talebe yanıt vermesi ve Romanları sınırdışı etmesinin AB hukuku ve AB Temel Haklar Sözleşmesi'ne ne şekilde uyduğunu açıklaması gerekiyor.



AB Komisyonu, dolaşım özgürlüğünün AB'nin temel haklarından birisi olduğunu belirterek Paris yönetimine uyarıda bulunuyor. Ayrıca 2004 yılında yapılan düzenlemeye göre, AB vatandaşları bir başka üye ülkede ikametgah iznine de sahip. Komisyon yetkilileri, Romanların AB vatandaşı olduğuna dikkat çekerek “herkesin eşit haklara sahip olduğuna“ dikkat çekiyor.



AB zirvesinin de gündeminde



Konu, Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinin de gündeminde. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, artan eleştirilerin ardından Romanların sınırdışı edilmesiyle ilgili yaşanan krizin zirvede de ele alınmasını istedi. Komisyon'un Fransa'ya karşı yasal adımlar atmasına tepki gösteren Sarkozy, Paris'e yöneltilen suçlamalara Brüksel'de yanıt vermeyi planlıyor.



Sarkozy'yi en çok kızdıran ise AB'nin Adalet ve Temel Haklardan Sorumlu Komiseri Viviane Reding'in açıklamalarıydı. Reding, önceki gün Fransa'nın sınırdışı kararını "utanç verici" olarak nitelemiş ve Birlik'i Paris'e karşı harekete geçmeye çağırmıştı. Reding, "Bu duruma, Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha asla tanık olmayacağımızı ummuştum" sözleriyle Nazi rejiminin uygulamalarıyla karşılaştırmıştı.



Ancak Reding, bu açıklamalarından ötürü daha sonra özür diledi. Reding, İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşananlarla bugünkü Fransa yönetiminin icraatları konusunda paralellik kurmak istemediğini ve böyle anlaşılmasından dolayı da üzgün olduğunu dile getirdi.





Fransa Başbakanı François Fillon Reding'in bu kıyaslamasını “skandal“ olarak nitelendirmiş, Cumhurbaşkanı Sarkozy de Lüksemburglu AB temsilcisinin, Romanları kendi ülkesinde ağırlamasını önermişti.





Sarkozy'e tek destek Berlusconi'den



Sarkozy, Roman politikasında AB içindeki en büyük desteği ise muhafazakar İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den gördü.



Berlusconi, Fransız gazetesi “Le Figaro“ya yaptığı açıklamada, “Bu, bütün Avrupa ülkelerini ilgilendiriyor. Bu nedenle konunun AB zirvesinin gündeminde yer alması gerekli. Böylece ortak bir tutum belirlemek üzere hep birlikte konuşabiliriz“ dedi. Ancak Berlusconi, uçağı teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapınca, zirvenin başlangıcında Sarkozy'nin yanında yer alamadı.





