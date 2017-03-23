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BBC Türkçe

AB, Erdoğan'ın sözleri için açıklama bekliyor

Avrupa Birliği, Türkiye'nin AB nezdindeki büyükelçisi Faruk Kaymakcı'yı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son sözleri nedeniyle Avrupa Komisyonu'na çağırdı ve açıklama istedi. Erdoğan, "Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiç

23 Mart 2017 20:24

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin birlik nezdindeki büyükelçisi Faruk Kaymakcı'yı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son sözleri nedeniyle Avrupa Komisyonu'na çağırdı ve açıklama istedi.

Avrupa Komisyonu'nun genişleme birimi sözcüsü Maja Kocijancic bugün yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya sokaklarında Avrupalıların güvenliğine yönelik sözlerini açıklaması için Türkiye'nin AB daimi temsilcisini bugün Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'ne çağırdık" dedi.

Türkiye'nin AB Büyükelçiliği ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Erdoğan dün yaptığı konuşmanda "Bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum; Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir" demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz."

Erdoğan: Böyle giderse hiçbir Avrupalı güvenle sokağa çıkamaz

Türkiye'nin birçok Avrupa ülkeleriyle ilişkileri, 16 Nisan referandumu öncesi Türk bakanların kampanya için Avrupa'ya gitme isteklerinin bazı ülkeler tarafından reddedilmesi sonucu gerilmişti.

Almanya ve Hollanda, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Türk yetkililerin ülkelerinde toplantı yapmasını engellemişti.

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