AB dönem başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına Fransa devraldı.

Fransa'nın 6 ay boyunca önceliklerinin başında AB'nin özerkliğinin artırılması geliyor. Fransız hükümeti, dönem başkanlığında önceliklerini aktarırken Avrupa'nın "gerçekten egemen" olması için çalışacaklarını belirtiyor. Gerçek egemenlik ise AB'nin çıkarlarını ve değerlerini savunmak için dünyada "var olma" kabiliyeti edinmek olarak tanımlanıyor.

Sınır kontrolleri ve Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralık ayında ülkesinin önceliklerini anlatırken "Fransa'nın başkanlığını bir cümle ile özetlemek gerekirse, hedefimiz sınırlarımızın içinde iş birliği yapan Avrupa'dan, dünyada tamamen egemen, kararlarında ve kaderinde özgür olan bir Avrupa'ya geçmek" ifadesini kullanmıştı.

Fransa, Avrupa'nın sınırlarını kontrol edebilmesi ve Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de savunuyor. Bunun için kriz durumlarında harekete geçirilecek "acil sınır destek mekanizması" kurulması hedefleniyor.

Fransa, AB dönem başkanlığını yürütürken aynı zamanda seçimlere gidecek. Fransa cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da, ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak. Fransa'da yönetimin mart ayından nisan sonuna kadar seçimlere odaklanması ve en az 2 ay boyunca kendi iç gündemleriyle meşgul olması bekleniyor.

"Yenilik, üretim ve istihdam yaratma kıtası"

Fransa'nın dönem başkanlığı sırasında 17-18 Şubat'ta Brüksel'de AB-Afrika Zirvesi de düzenlenecek. Macron, bu konuyu değerlendirirken Avrupa'yı Afrika'daki terörle mücadeleye dahil edeceğini ifade etmiş, Avrupa ve Afrika arasında "bilimsel, kültürel ve akademik göçü" destekleyeceğini aktarmıştı.

Fransız dönem başkanlığında yeni iş imkanlarının yaratılması ve işsizlikle mücadeleye de önem verilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede "Avrupa'nın yenilik, üretim ve istihdam yaratma kıtası" olması amacıyla 10-11 Mart'ta Paris'te bir zirve toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Dönem başkanlığını Slovenya'dan devralan Fransa'nın ardından AB dönem başkanı 1 Temmuz 2022'den itibaren Çekya olacak.(AA)