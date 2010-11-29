AB: Doğa korumada ilerleme sıfır!

T24

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’ne Destek Veren Kurumlar



Ayrıntılı bilgi için:



http://tabiatkanunu.wordpress.com/

tabiatkanunu@gmail.com

Ekim ayında Meclis'e sunulan ve Anadolu'nun dört bir yanındaki doğa korumacılar tarafından büyük tepkiyle karşılanan "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı" 9 Kasım 2010'da yayınlanan Avrupa Birliği Türkiye 2010 İlerleme Raporu'nda da yer alarak "endişe verici bir gelişme" olarak değerlendirildi.Avrupa Birliği Türkiye 2010 İlerleme Raporu'nun "Çevre" kısmında Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Doğa koruma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Doğa koruma ve biyolojik çeşitlilikle ilgili Meclis'e sunulan taslak yasa, özellikle Türkiye'nin Natura 2000 ağına katılabilecek birçok alanın mevcut koruma statüsünü ortadan kaldırması bakımından endişeler yaratıyor." şeklinde bir ifadeye yer verildi.Tabiat Kanunu İzleme Girişimi ,raporda yer alan bu ifadenin; aslında iddia edildiği gibi kanun tasarısının AB'ye uyum süreci kapsamında hazırlandığı ve AB standartlarını karşıladığı söylemlerini ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Raporda ayrıca, ülkemizde doğa koruma çalışmalarına ağırlık verilmesi, çok az sayıda ve ülke yüzölçümünün ancak %5'ini oluşturan korunan alanların, nicelik yanında nitelik olarak da arttırılması gereği vurgulandı. Avrupa Birliği'nin bu saptaması, ülkemizde uluslararası yaklaşımlarla uyumlu bir doğa koruma anlayışının yerleşmesi ve uygulanması için gerekli ilke ve yöntemleri kapsayan bir yasal altyapıya ihtiyaç olduğuna işaret etti.1. Doğal yaşama sahip çıkılması için bu yasa taslağının geri çekilmesi ve yeni bir yasa hazırlığının başlatılmasını,2. Hazırlık sürecinde doğanın haklarının ve uluslararası taahhütlerin dikkate alınmasını,3. Gerek hazırlık ve gerekse uygulama sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanmasını,4. Bu sürecin hayata geçirilmesinde tüm milletvekillerinin ve yetkililerin aktif sorumluluk almasını talep ediyor.1. Adana Gençlik Birliği Derneği2. Asin ve Mandalya Körfezlerini Koruma Platformu3. Bodrum Mavi Yol Girişimi4. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği5. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği6. Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği7. Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği8. Çevre Hukuku Derneği9. Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)10. Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu11. Datça Çevre ve Turizm Derneği12. Demokratik Eğitimciler Sendikası13. Doğa Derneği14. Doğa Koruma Merkezi15. Doğa Koruma Vakfı16. Doğa ve Çevre Vakfı17. Doğa ve Çevre Derneği18. Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği19. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği20. Doğal Hayatı Koruma Vakfı/ WWF Türkiye21. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği22. Doğal Yaşam Derneği23. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)24. Ege Derneği25. Ege Orman Vakfı26. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği27. Ekolojik Yaşam Derneği28. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği29. Emanetçiler Derneği30. Eskişehir Çevre Derneği31. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği32. Greenpeace Akdeniz33. GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi34. Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi35. Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği36. Hayvan Hakları Federasyonu37. Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği38. İklim İçin Gençlik Girişimi39. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu40. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği41. Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği42. Kolaylaştırıcı Dernek43. Kuş Araştırmaları Derneği44. KuzeyDoğa Derneği45. Küre Dağları Ekoturizm Derneği46. Mezopotamya Doğa Platformu47. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi48. Nilüfer Kent Konseyi49. Osmaniye Çevre Platformu50. Proje Evi51. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi52. Slow Food Ankara Birliği53. Slow Food Yağmur Böreği Birliği54. Sualtı Araştırmaları Derneği55. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği56. Tarımsal Kalkınma Derneği57. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği58. Toprak Ana Platformu59. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TURÇEK)60. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)61. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği62. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)63. Validebağ Gönüllüleri Derneği64. Warriors of the World (WOFTHEW)65. Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği66. Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği67. Yenişehir Çevre Hareketi68. Yeşil Artvin Derneği69. Yuva DerneğiHüsrev Özkara, Girişim SözcüsüTel: 0 533 394 47 11 ve 0 554 584 79 09