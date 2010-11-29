AB: Doğa korumada ilerleme sıfır!

T24 - Geçtiğimiz günlerde açıklanan AB İlerleme Raporu'nda, doğa koruma ve de Tabiat Kanunu Tasarısı hakkında önemli vurgularda bulunuldu. AB, Türkiye için, Doğa koruma ve ilerme de sıfır, Tabiat kanunu Tasarısı için ise endişe verici değerlendirmesinde bulundu.
Ekim ayında Meclis'e sunulan ve Anadolu'nun dört bir yanındaki doğa korumacılar tarafından büyük tepkiyle karşılanan "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı" 9 Kasım 2010'da yayınlanan Avrupa Birliği Türkiye 2010 İlerleme Raporu'nda da yer alarak "endişe verici bir gelişme" olarak değerlendirildi.
Avrupa Birliği Türkiye 2010 İlerleme Raporu'nun "Çevre" kısmında Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Doğa koruma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Doğa koruma ve biyolojik çeşitlilikle ilgili Meclis'e sunulan taslak yasa, özellikle Türkiye'nin Natura 2000 ağına katılabilecek birçok alanın mevcut koruma statüsünü ortadan kaldırması bakımından endişeler yaratıyor." şeklinde bir ifadeye yer verildi.
Tabiat Kanunu İzleme Girişimi ,raporda yer alan bu ifadenin; aslında iddia edildiği gibi kanun tasarısının AB'ye uyum süreci kapsamında hazırlandığı ve AB standartlarını karşıladığı söylemlerini ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Raporda ayrıca, ülkemizde doğa koruma çalışmalarına ağırlık verilmesi, çok az sayıda ve ülke yüzölçümünün ancak %5'ini oluşturan korunan alanların, nicelik yanında nitelik olarak da arttırılması gereği vurgulandı. Avrupa Birliği'nin bu saptaması, ülkemizde uluslararası yaklaşımlarla uyumlu bir doğa koruma anlayışının yerleşmesi ve uygulanması için gerekli ilke ve yöntemleri kapsayan bir yasal altyapıya ihtiyaç olduğuna işaret etti. İlerleme Raporu'nda da dikkate sunulan doğrultuda Tabiat Kanunu İzleme Girişimi;
1. Doğal yaşama sahip çıkılması için bu yasa taslağının geri çekilmesi ve yeni bir yasa hazırlığının başlatılmasını,
2. Hazırlık sürecinde doğanın haklarının ve uluslararası taahhütlerin dikkate alınmasını,
3. Gerek hazırlık ve gerekse uygulama sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanmasını,
4. Bu sürecin hayata geçirilmesinde tüm milletvekillerinin ve yetkililerin aktif sorumluluk almasını talep ediyor. Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’ne Destek Veren Kurumlar
1. Adana Gençlik Birliği Derneği
2. Asin ve Mandalya Körfezlerini Koruma Platformu
3. Bodrum Mavi Yol Girişimi
4. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
5. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
6. Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği
7. Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği
8. Çevre Hukuku Derneği
9. Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
10. Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu
11. Datça Çevre ve Turizm Derneği
12. Demokratik Eğitimciler Sendikası
13. Doğa Derneği
14. Doğa Koruma Merkezi
15. Doğa Koruma Vakfı
16. Doğa ve Çevre Vakfı
17. Doğa ve Çevre Derneği
18. Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
19. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği
20. Doğal Hayatı Koruma Vakfı/ WWF Türkiye
21. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
22. Doğal Yaşam Derneği
23. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
24. Ege Derneği
25. Ege Orman Vakfı
26. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
27. Ekolojik Yaşam Derneği
28. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği
29. Emanetçiler Derneği
30. Eskişehir Çevre Derneği
31. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
32. Greenpeace Akdeniz
33. GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi
34. Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi
35. Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği
36. Hayvan Hakları Federasyonu
37. Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği
38. İklim İçin Gençlik Girişimi
39. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu
40. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği
41. Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği
42. Kolaylaştırıcı Dernek
43. Kuş Araştırmaları Derneği
44. KuzeyDoğa Derneği
45. Küre Dağları Ekoturizm Derneği
46. Mezopotamya Doğa Platformu
47. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
48. Nilüfer Kent Konseyi
49. Osmaniye Çevre Platformu
50. Proje Evi
51. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi
52. Slow Food Ankara Birliği
53. Slow Food Yağmur Böreği Birliği
54. Sualtı Araştırmaları Derneği
55. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği
56. Tarımsal Kalkınma Derneği
57. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği
58. Toprak Ana Platformu
59. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TURÇEK)
60. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)
61. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
62. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
63. Validebağ Gönüllüleri Derneği
64. Warriors of the World (WOFTHEW)
65. Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği
66. Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği
67. Yenişehir Çevre Hareketi
68. Yeşil Artvin Derneği
69. Yuva Derneği Ayrıntılı bilgi için:
Hüsrev Özkara, Girişim Sözcüsü
Tel: 0 533 394 47 11 ve 0 554 584 79 09http://tabiatkanunu.wordpress.com/tabiatkanunu@gmail.com