AB dışişleri bakanları: Türkiye ile müzakereler sürsün

Brüksel’de dün toplanan Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye ile müzakerelerin devam etmesi yönünde karar aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması yönündeki tavsiye kararının ardından gözler Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısına çevrilmişti. Ancak dün yapılan toplantıda, Türkiye ile müzakerelerin sürmesi yönünde bir karar alındı. Toplantı öncesinde Türkiye, kapsamlı bir çalışmayla, AB’ye üye tüm ülkelerin başkentleri nezdinde irtibata geçti ve AB-Türkiye ilişkilerinin stratejik boyutunun önemini hatırlattı. Brüksel’de resmi temaslarda bulunan AB Bakanı Ömer Çelik ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupalı meslektaşlarıyla görüşerek, AB Dışişleri Bakanlarının Avrupa Parlamentosu’nun müzakerelerin askıya alınmasını öneren kararına atıf yapmamaları yönünde telkinde bulundu.