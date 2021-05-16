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Dünya

AB dışişleri bakanları, İsrail-Filistin gündemiyle acil olarak toplanacak

16 Mayıs 2021 11:56

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının İsrail ve Gazze'deki durum gündemiyle acil bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, video konferans aracılığıyla İsrail-Filistin krizini görüşecek. 

Bugün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de İsrail ve Gazze'deki durum için acil olarak toplanacak.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırıları sonucunda en az 153 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

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