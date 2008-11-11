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Yaşam

AB destekli işaret dili kursu

Mardin’de Sakatlar Derneği'nin hayata geçirdiği AB destekli proje kapsamında, her kurumdan bir kişiye ‘’Türk işaret dili’’ kursu verilmeye başlandı.

11 Kasım 2008 02:00

Mardin’de Sakatlar Derneği Başkanlığının hayata geçirdiği AB destekli proje kapsamında, her kurumdan bir kişiye ‘’Türk işaret dili’’ kursu verilmeye başlandı.

Mardin’de Sakatlar Derneği Başkanlığının hayata geçirdiği AB destekli proje kapsamında, her kurumdan bir kişiye ‘’Türk işaret dili’’ kursu verilmeye başlandı.

Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk, bir süre önce hazırladıkları ‘’İşitme Engellilere Türk İşaret Dili’’ projesinin AB tarafından onaylandığını söyledi.

Finansmanı AB tarafından sağlanan projeyle çeşitli kurumlarda görevli 18 kişiye ‘’Türk işaret dili’’ eğitimi verilmeye başlandığını anlatan Anuk, kursun 45 gün süreceğini belirtti.

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