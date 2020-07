AB desteğiyle hazırlanan 'Uluslararası Dijital İletişim ve Pazarlama' eğitim programına başvurular başladı

Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Internalization at Home Through Online Micromasters and Virtual Mobility” projesi kapsamında; dijital pazarlama ve iletişim becerilerini güçlendirmek isteyenlere açık uluslararası uzaktan eğitim programına başvurular başladı. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek ve dili İngilizce olacak “Dijital İletişim ve Pazarlama” başlıklı eğitimi tamamlayanlara, uluslararası sertifika verilecek.

"40 katılımcının burslu olarak eğitim göreceği program 6 ay sürecek"

Program, İstanbul Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde; İstanbul Üniversitesi (Türkiye), Institute of Communication Studies (Makedonya), DOBA Faculty (Slovenya) ve Vytautas Magnus University (Litvanya)'nin işbirliğiyle hayata geçirilecek. Başvuruların 25 Mayıs - 18 Haziran 2020 tarihleri arasında www.micromaster.eu adresinden yapılacağı ve Türkiye'den 40 katılımcının burslu olarak eğitim göreceği program 6 ay sürecek.

Programa başvuran ve uygun bulunan adayların, Avrupa Birliği tarafından sağlanan burs kapsamında eğitim alması mümkün olacak. İletişim, kurumlarda dijitalleşme ve pazarlama alanlarında çalışmayı hedefleyenlerin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkaracak program, uluslararası profesyonel network oluşturmalarına yardım edecek. Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği eğitimler, katılımcı ülkelerden farklı sektörlere mensup 10 öğretim üyesi ve mentor tarafından verilecek.

Öğrencilerin uluslararası karma takımlar halinde çalışma ve çevrimiçi kaynaklardan yararlanma imkânını elde edeceği proje kapsamında, 4 ders bulunacak. 14 Eylül – 11 Ekim 2020 tarihleri arasında “Stratejik İletişim” konusu ele alınacak.

19 Ekim - 15 Kasım 2020 tarihlerinde “Dijital pazarlama”, 23 Kasım - 20 Aralık 2020 tarihlerinde “Growth mindset ve dijital liderlik” anlatılacak.

“Final Projesi” ise 11 Ocak - 7 Mart 2021 tarihleri arasında hazırlanıp teslim edilecek. Ayrıntılı bilgi isteyenler, info@micromaster.eu adresine e-posta gönderebilecek.