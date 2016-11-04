AB: Derin endişe duyuyoruz

HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınmasıyla ilgili AB'den ilk tepki, Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi.

Mogherini, HDP yöneticileri ve milletvekillerinin gözaltına alınması ile ilgili derin endişe duyduklarını belirterek, Türk yetkililerle bu konuda temasa geçtiklerini, AB büyükelçilerinin Ankara'da toplandığını söyledi. AB yetkilileri, büyükelçilerin toplantısıyla ilgili başka bilgi vermedi.

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Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü, Hollandalı parlamenter Kati Piri ise twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye için çok kötü bir haber. Yeniden. HDP milletvekilleri gözaltında" mesajını paylaştı.

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DW/BK/HS