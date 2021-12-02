AB'den Türkiye'deki mültecilere 325 milyon euroluk insanı yardım desteği

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’ye, mülteciler için 325 milyon euro ilave insanı yardım sağlayacak.

Ankara’ya yaptığı bugünkü ziyaret sırasında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AB Komisyonu’nun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, "Türkiye’de bulunan hassas durumdaki mülteciler beş yılı aşkın bir süredir insani yardımlarımıza güvenerek hayatlarını sürdürüyor, onları hayal kırıklığına uğratmayacağız." dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında Türkiye’deki 1,5 milyonu aşkın mülteciye, temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla bir elektronik karta yüklenmiş şekilde aylık nakit transferi sağlanıyor.

Toplam yardım 3 milyar euro

Bugün açıklanan fon, 25 Haziran 2021 tarihli AB Konseyi'nin ardından Başkan Ursula von der Leyen tarafından açıklanan ve Türkiye'deki mültecileri desteklemeyi amaçlayan 3 milyar euroluk paketin bir parçasını oluşturuyor.

AB Komisyonu üyesi Janez Lenarcic'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Nakit desteği Türk ekonomisine de katkıda bulunuyor"

"Bugün açıklanan fonlar sayesinde AB 2023 yılı başına kadar SUY programını devam ettirecektir. Bu fonlar, birçoğu özellikle Koronavirüs pandemisinden çok ciddi etkilenmiş olan yüz binlerce aileyi hayata bağlayan kritik bir destek sağlıyor. Nakit desteği bu ailelerin en acil ihtiyaçlarının ne olduğuna kendilerinin karar vermesine imkan vererek aynı zamanda Türk ekonomisine de katkıda bulunuyor. Bu AB için, insani yardım alanındaki ortaklarımız ve Türk Hükümeti için önemli bir başarıdır."