AB'den Moldova'ya 150 milyon Euro'luk destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Moldova'ya 30 milyon Euro hibe ile 120 milyon Euro orta vadeli ve uygun koşullu kredi sağlamayı planlıyor.

AB Komisyonu, Moldova'nın talebi üzerine ülkeye yeni makro finansal destek paketi hazırlandığını açıkladı. Açıklamada, Moldova'nın salgın, enerji krizi ve ödemeler dengesi sorunları nedeniyle zorlu bir dönem yaşadığı anımsatıldı.

AB'nin Moldova'ya 30 milyon Euro hibe ile 120 milyon Euro orta vadeli ve uygun koşullu kredi sağlayacağına işaret edilen açıklamada, Moldova'nın yolsuzlukla ve yönetim sorunlarıyla etkin biçimde mücadele etmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerektiği ifade edildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal destek verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.