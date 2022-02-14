AB'den Çavuşoğlu'na yanıt: Yunanistan'ın adalardaki egemenliği sorgulanamaz

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Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt vererek Yunanistan'ın Ege Denizi'nin doğusundaki adaların egemenliği konusunda "soru işareti olmadığını" ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, "Çavuşoğlu'nun açıklamaları zarar verici ve Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme girişimleriyle çelşiyior" dedi.

Stano, "Yunanistan'ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz ve Türkiye buna saygı göstermeli; bu doğrultuda provokatif açıklamalardan kaçınmalı, iyi komşuluk ilişkilerine kendini adamalı ve sorunları barışçıl bir biçimde çözmeli. Uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmeli" diye konuştu.

Çavuşoğlu geçen hafta TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Yunanistan, Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için BM’ye iki mektup gönderdiğini hatırlatıp bu işin takipçisi olacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu adaların Lozan ve Paris barış anlaşmalarıyla Yunanistan'a silahsızlandırılma şartıyla verildiğini vurgulayarak Yunanistan'ın 1960'lı yıllarda bunu ihlal etmeye başladığının altını çizdi.

Türkiye'nin BM'ye yazdığı mektuplarda bu adaların Yunanistan'a şartlı verildiğini ancak Yunanistan'ın bu anlaşmaları ihlal ettiğini belirttiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır" dedi.

Atina'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu suçlamalar uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamakla kalmıyor, aynı zamanda mantığa da aykırı" denilmişti.